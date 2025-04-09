Recuperan cadáver de Rubby Pérez: aclaran si cantó para que lo rescataran y más sobre su muerte

Video ¿Por qué el techo se vino abajo en concierto de Rubby Pérez quitándole la vida y a decenas más?

El cuerpo sin vida del reconocido cantante Rubby Pérez finalmente fue sacado de entre los escombros de la desaparecida discoteca Jet Set, en Santo Domingo, a horas de que se informara su fallecimiento.

“Desafortunadamente, en la madrugada de hoy [9 de abril] se recuperó su cadáver”, aseguró en conferencia de prensa Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana.

Lo que se supo de Rubby Pérez tras el percance

Rubby Pérez fue una de las decenas de personas que quedó bajo los restos del antro Jet Set, cuyo techo colapsó alrededor de las 00:44 horas (tiempo local) del 8 de abril mientras él brindaba un concierto.

Por la mañana del mismo día, Zulinka Pérez, hija del artista informó a la prensa que él aún se encontraba adentro. Más tarde, compartió que ya lo habían localizado, aunque permanecía bajo la estructura.

“Se encuentra herido, pero está con vida”, aseveró al micrófono de Univision, “lo encontraron cantando, él se puso a cantar para que lo escucharan”.

Al programa ‘El Mañanero’, ella aseguró que al intérprete de ‘Y no voy a llorar’ lo tenían “canalizado”, pues su “tío, que es ortopeda, está ahí”, al interior del recinto.

Por la tarde, Clarissa Molina, de El Gordo y La Flaca, citando información del mánager de la estrella, afirmó que él ya estaba siendo atendido en la clínica Cedimat.

Sin embargo, posteriormente, ‘Noticias SIN’ reportó que Micaías Pérez, a quien señalaron como el hermano de Rubby, había desmentido ese trascendido.

“Al momento, todavía él no se ha sacado de los escombros, no se ha trasladado a ningún hospital. Por el tiempo que ocurrió el evento, que ya pasan 14 horas, solamente confiamos que la gracia de Dios haga un milagro”, indicó el alegado familiar.

Instantes después de eso, se dio a conocer que el músico dominicano ya había sucumbido, lo que se confirmó en su cuenta oficial de Instagram.

Aclaran lo que pasó con Rubby Pérez en derrumbe

Ante todos los datos que surgieron en el momento, luego de que se supiera que Rubby Pérez no sobrevivió, su representante, Fernando Soto, esclareció las dudas reconociendo que “había muchísima confusión”.

“En cuanto a cuando a Rubby, se dio la noticia de que sí lo habían localizado, y estaba estable y lo habían canalizado, la sospecha que tenemos, tanto la familia como la oficina, es que algunos de los del personal de socorro, porque nadie tenía acceso al lugar, quizá por darle esperanza a los familiares, alguien dijo que sí, que lo habían localizado”, explicó a ‘La Voz de la Mañana’.

“Asumimos que quizá escuchó a alguien pidiendo auxilio y que mencionaron Rubby, y dijeron ‘sí’ porque quien está debajo de escombros no tiene nombre, era una víctima simplemente y lo que quiere es que lo saquen, no importa cómo se llame”, añadió.

Él mencionó que “algunos bomberos dieron” ese dato, pero “no fue real, no era Rubby”.

Soto esclareció que aunque el hermano del cantante, Micaías Pérez, “logró tener acceso al lugar de la tragedia, en donde se creía que estaba Rubby, ni lo localizó, ni lo vio, ni lo escuchó, nada, y ahí es cuando entonces ya tenemos una información verídica de la familia de que no era cierto que lo habían localizado”.