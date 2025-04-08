¿Rubby Pérez ya fue rescatado y hospitalizado? Lo que se sabe

Video Muere Rubby Pérez: el desgarrador momento en que le dan la noticia a su hija

Rubby Pérez no ha sido rescatado de entre los escombros como se ha especulado en las últimas horas, explicó quien sería su hermano, el Dr. Micaías Pérez Díaz, reportó Noticias SIN.

"Al momento todavía él no se ha sacado de los escombros, no se ha trasladado a ningún hospital. Por el tiempo que ocurrió el evento, que ya pasa en 14 horas, solamente confiamos que la gracia de Dios realmente haga un milagro", dijo.

El hermano del famoso merenguero no pierde la esperanza de que Rubby logre ser rescatado con vida.

"Esperemos que esté con vida porque queremos que esté en un triángulo de seguridad, pero hasta el momento no está en ningún hospital, en ningún lugar, por lo cual no lo hemos podido sacar", reiteró.

Medios de comunicación habían reportado que ya estaba en un hospital, debido a que sacaron a un hombre con caraterísticas similares a la del artista.

Clarissa Molina, citando información del mánager del cantante, reportó en El Gordo y La Flaca que Rubby Pérez se encontraba en el hospital Cedimat y que estaba en "buen estado".

El merenguero "tuvo un problema en la pierna", pero "se encuentra bien dentro de lo que cabe", reportó Gelena Solano en el show.

Sobre su estado de ánimo, la periodista compartió que Rubby Pérez, está "nervioso y triste" tras la tragedia ocurrida durante su presentación en la discoteca la madrugada de este 8 de abril.

El famoso merenguero es una de las decenas de personas que quedó debajo de los escombros, según informó su hija, Zulinka Pérez.

Así logró Rubby Pérez que lo encontraran en medio del desastre

En medio de su conmoción, Zulinka Pérez relató la forma en la sorpresiva forma en la que Rubby Pérez consiguió que el personal que estaba en labores de rescate lo localizara.

“Lo encontraron cantando, él se puso a cantar para que lo escucharan”, contó ante la cámara, se puede apreciar en un clip difundido por De Último Minuto.

Ella puntualizó que el intérprete de ‘Y no voy a llorar’ sí “está herido”, aunque no especificó qué clase de lesiones sufrió.

La petición de Rubby Pérez

Al tiempo que los trabajos continúan para extraer a las víctimas del colapso, Zulinka compartió que sacarían cubierto a Rubby Pérez cuando finalmente lo extrajeran del sitio en el que está.

“Porque él siempre me ha dicho: ‘Mami, si algún día me pasa algo, tápame para que nadie me haga fotos’”, aseveró al respecto.

“Entonces mi primo trajo una manta y lo va a cubrir”, adelantó, aunque sin mencionar si ya se habían puesto de acuerdo con los salvavidas.

Hija de Rubby Pérez sobrevivió al incidente

Ahondando acerca de lo sucedido, Zulinka, quien junto con su marido funge como corista de Rubby Pérez, destapó que sobrevivió al percance.

“Mi esposo me cubrió, se tiró encima de mí, él se partió una pierna y me dijo: ‘Sal rápido, mami, para que, si colapsa, no se nos quede solo el niño’”, externó.