Dan detalles del estado de salud del cantante Rubby Pérez tras quedar “debajo de los escombros”

Video Muere Rubby Pérez: el desgarrador momento en que le dan la noticia a su hija

El cantante Rubby Pérez fue uno de los afectados luego de que el techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, colapsara la madrugada de este 8 de abril.

Según los primeros reportes, el popular merenguero, quien se encontraba en el escenario del recinto interpretando sus éxitos cuando ocurrió el colapso, quedó bajo de los restos.

Tras la tragedia, en las primeras horas de este martes, su hija, Zulinka Pérez, indicó entre lágrimas a El Nuevo Diario que el músico aún estaba adentro.

¿Cómo se encuentra Rubby Pérez?

Al mediodía, Clarissa Molina informó en El Gordo y La Flaca que Rubby Pérez ya fue hospitalizado en Cedimat y que está en buen estado.

Gelena Solano agregó que el cantante está "en observación, custodiado". Rubby "tuvo un problema en una pierna... pero él se encuentra bien dentro de lo que cabe".

La presentadora también compartió que Rubby está "nervioso y triste" tras la tragedia en la discoteca.

Por la mañana, mientras las labores de rescate se realizaban, la reportera Indhira Navarro informó en la emisión de Despierta América que el equipo de trabajo de Rubby Pérez le compartió detalles de lo que sucedía con él.

“De acuerdo con informaciones oficiales de su grupo de representantes, él se encuentra todavía debajo de los escombros”, explicó ella.

“Sí ha dado señales de vida porque su hermano, que es ortopeda, puedo ingresar a la zona de desastre y canalizar al artista, es decir, ponerle un suero y tomar sus signos vitales”, agregó.

Por su parte, el productor artístico Evelio Herrera dio a conocer por medio de sus historias en Instagram que la voz detrás de ‘Y no voy a llorar’ “está estable”.

En entrevista para ‘El Mañanero’, Zulinka Pérez puntualizó que a su padre “lo tienen canalizado” y que su tío está acompañándolo.

“Están sacando a otras personas que están en peor condición, por eso lo tienen dentro”, aseguró al respecto del por qué aún no lo han extraído.