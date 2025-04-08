Rubby Pérez

Rubby Pérez y otros famosos que murieron en el derrumbe de la discoteca Jet Set

El diseñador Martín Polanco, el Dj Felito Musci, entre otros, perdieron la vida durante la presentación del cantante Rubby Pérez en la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó la madrugada de este martes 8 de abril en Santo Domingo.

Por:Elizabeth González
Video Muere Rubby Pérez: el desgarrador momento en que le dan la noticia a su hija

El desplome del techo de la popular discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, durante la presentación del cantante Rubby Pérez, la madrugada de este martes 8 de abril, cobró la vida de varios famosos.

Rubby Pérez

La periodista Alicia Ortega reportó la muerte del merenguero en el noticiero dominicano ‘Noticias SIN’, donde también se informó que la hija del cantante había tenido que recibir atención médica tras recibir la noticia de su deceso.

“Hemos confirmado la recuperación del cadáver del merenguero Rubby Pérez. Su familia que se encontraba precisamente en esta área recibió la noticia por parte de las autoridades”, dijo.

“La hija, quien se encontraba aquí desde la noche junto a su padre, tuvo que ser asistida por paramédicos y trasladada. Aún quedan algunos familiares del merenguero y la verdad es que es una situación sumamente trágica escuchar esos gritos de angustia", sentenció.

El diseñador Martín Polanco

El diseñador de moda dominicano y amigo del productor Raphy Pina también se encuentra entre las víctimas de la tragedia en la discoteca Jet Set. Su fallecimiento fue confirmado en ‘Noticias SIN’.

Horas antes, el esposo de la cantante Natti Natasha solicitó ayuda para dar con el paradero del su amigo, quien había asistido a la presentación de Rubby Pérez.

Felito Music DJ

Felito Music, destacado DJ y promotor musical, es otro de los famosos que perdieron la vida en el Jet Set.

Aunque el artista fue rescatado con vida de entre los escombros, falleció luego de ser sometido a una intervención tras resultar gravemente herido, según información de ‘El Nuevo Diario’.

Octavio Dotel

El expelotero Octavio Dotel fue rescatado de entre los escombros. Sin embargo, perdió la vida mientras recibía atención médica en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

El diario dominicano ‘El Nacional’ señaló que el exlanzador habría sufrido “graves heridas” tras el colapso del techo de la discoteca. Según Diario Libre, estuvo “por más de 11 horas atrapado” entre los escombros hasta que finalmente los cuerpos de emergencia lo hallaron y subieron a la ambulancia.

Hermana de Nelson Cruz

Nelsy Cruz, hermana del exbeisbolista de Las Grandes Ligas, Nelson Cruz, es otra de las víctimas fatales de la tragedia ocurrida la madrugada del 8 de abril en Santo Domingo.

Según Listin Diario, Nelsy perdió la vida cuando recibía atención médica.

Rubby PérezTragediasAccidentesMuertes de famososFamosos

