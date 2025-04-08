Muere expelotero Octavio Dotel tras ser rescatado de los escombros en tragedia de Rubby Pérez

Video Así colapsa techo en concierto de Rubby Pérez: provoca tragedia y deja decenas de muertos

El expelotero Octavio Dotel murió este martes 8 de abril tras el del colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, durante un concierto del cantante Rubby Pérez.

De acuerdo con el diario dominicano El Nacional, el exlanzador de las Grandes Ligas perdió la vida mientras recibía atención médica en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, luego de haber sido rescatado con vida de entre los escombros.

PUBLICIDAD

Octavio Dotel habría sufrido “graves heridas” tras el colapso del techo de la discoteca. Según Diario Libre, estuvo “por más de 11 horas atrapado” entre los escombros hasta que finalmente los cuerpos de emergencia lo hallaron y subieron a la ambulancia.

¿Quién fue Octavio Dotel?

Octavio Dotel nació el 25 de noviembre de 1973 en Santo Domingo, República Dominicana. El exlanzador comenzó su carrera en las Grandes Ligas en 1999 con los Mets y en 2011 fue campeón de la Serie Mundial con St. Louis Cardinals.

Durante sus 15 años en las Grandes Ligas, Dotel registró 109 salvamentos y tuvo un récord de 59 victorias y 50 derrotas.

El expelotero anunció su retiro del béisbol profesional el 3 de octubre de 2014.

¿Qué pasó en el concierto del cantante Rubby Pérez?