Muere hermana de famoso exbeisbolista en tragedia durante concierto de Rubby Pérez

Video Así colapsa techo en concierto de Rubby Pérez: provoca tragedia y deja decenas de muertos

Nelsy Cruz, hermana del exbeisbolista de Las Grandes Ligas, Nelson Cruz, es una de las víctimas fatales de la tragedia ocurrida durante el concierto del merenguero Rubby Pérez, la madrugada de este 8 de abril.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, confirmó que Cruz, quien es gobernadora civil de la provincia de Montecristi, “murió en la Plaza de la Salud”, reporta Diario Libre.

De acuerdo con el medio, ella se encontraba entre las personas que fueron trasladadas a distintas clínicas luego de que se derrumbara el techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, mientras el cantante estaba en el escenario.

Según Listin Diario, Nelsy perdió la vida cuando recibía atención médica.

Por su parte, la primera dama de dicho país, Raquel Arbaje, dio a conocer que Cruz se comunicó con su marido, el mandatario, después del incidente.

“Desde las 12:49 [a.m.] llamó la gobernadora de Montecristi al presidente, atrapada. Él comenzó a mover a todos los organismos, no solo uno”, dijo, retoma El Nuevo Diario.

Familia de Nelsy Cruz reacciona a lo sucedido

En un comunicado, compartido por el deportista Nelson Cruz en su cuenta de Instagram, se lamentó el deceso de Nelsy Cruz.

En el escrito se destacó que, “en vida”, ella “se desempeñó con entrega, compromiso y amor por su gente y su comunidad”.

En medio de su duelo, los seres queridos de la funcionaria revelaron los pormenores del último adiós que le darán.

“Informamos a la ciudadanía que sus restos estarán siendo expuestos en la Gobernación Provincial de Montecristi a las 3:00 de la tarde de hoy, para que amigos, compañeros, autoridades y ciudadanos puedan rendirle el último adiós”, especificaron.

“Sus honras fúnebres serán realizadas en la Hacienda Cruz, ubicada en Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi, a partir de las 5:00 de la tarde del día de hoy”, agregaron.

“Agradecemos a todos aquellos que nos han manifestado su cariño y solidaridad en este momento tan difícil”, anotaron.

Para concluir, señalaron que el “legado de servicio y amor por los demás” de Nelsy “vivirá para siempre en nuestros corazones”.

Entre tanto, en la emisión de El Gordo y La Flaca se aseguró que el mánager de Rubby Pérez indicó que éste ya fue rescatado de los escombros y trasladado a la clínica Plaza la Salud, donde está en observación.