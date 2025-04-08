Rubby Pérez falleció, pero le salvó la vida a su hija en el derrumbe de la discoteca

Video Hija de Rubby Pérez revela cómo la salvó de morir aplastada en el Jet Set: "No creo que estuviera aquí"

Rubby Pérez falleció este martes 8 de abril, pero sin siquiera imaginarlo salvó la vida de su hija en el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana.

Su cuerpo fue hallado sin vida debajo de los escombros, según informaron las autoridades dominicanas a su familia, quienes esperaban en los alrededores del lugar que saliera con vida del trágico accidente.

PUBLICIDAD

Previo a que se confirmara su fallecimiento, su hija Zulinka Pérez reveló a Listín Diario la manera en que, considera, su padre le salvó la vida, ya que en vez de cambiarle el micrófono, como siempre lo hacían, le pidió que se quedara detrás de él.

“La gente estaba pidiendo ‘De color de Rosas’, yo soy quien lo canto y le dije: ‘Papi, no puedo cantar bien porque estoy recién operada, ayúdame’ y él me dijo: ‘Quédate en tu micrófono y yo paso al mío’ y se quedó en el de él. Si yo hubiese estado en el micrófono de mi papá yo no hubiese estado aquí ahora”, compartió.

“Cuando yo canté mi parte, él iba a la segunda parte, ahí todo colapsó, se puso oscuro”, continuó.

Zulinka Pérez, quien al igual que su esposo eran parte de los coros de Rubby, reveló que después del colapso del techo fue su esposo quien le pidió que intentara salir del lugar para salvar su vida.

“Mi esposo se tiró encima de mí y me dijo: ‘Sal tú que si nos pasa algo que nuestro hijo no se quede solo'”, siguió contando.

Horas más tarde, la muerte de Rubby Pérez fue confirmada por la periodista Alicia Ortega durante un enlace en vivo con el noticiero dominicano 'Noticias SIN', donde también se reportó que su familia ya había recibido la noticia por parte de las autoridades.