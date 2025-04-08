Hija de Rubby Pérez fue asistida por los paramédicos cuando se enteró de la muerte de su padre

Video Muere Rubby Pérez: el desgarrador momento en que le dan la noticia a su hija

Rubby Pérez murió tras el colapso del techo del Jet Set Club, lugar ubicado en Santo Domingo, República Dominicana, donde presentaba su show este 8 de abril. Su hija, Zulinka Pérez, tuvo que ser auxiliada por los servicios de emergencia cuando las autoridades le informaron sobre el fallecimiento de su papá.

"La hija que se encontraba aquí desde la noche junto a su padre tuvo que ser asistida por paramédicos y trasladada", reportó la periodista Alicia Ortega para 'Noticiero SIN' y añadió que se escucharon "gritos de angustia".

La reportera externó que Zulinka permanecía en el lugar de los hechos desde la noche cuando se suscitó el incidente.

Yerno de Rubby Pérez resultó herido

Horas antes de que se diera a conocer la muerte de 'La Voz Más Alta del Merengue', como también era conocido el cantante, su hija explicó que, al intentar protegerla, su marido resultó herido.

"Mi esposo me cubrió, se tiró encima de mí, se partió una pierna y me dijo 'sal rápido mami, para que si colapsa el niño no se nos quede solo'", dijo en entrevista con la prensa, reportó Último Minuto.

La muerte de Rubby Pérez

15 horas después de la tragedia en el club nocturno Jet Set, el cuerpo del cantante fue rescatado por los servicios de emergencia.