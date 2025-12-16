Rob Reiner Rob Reiner habría confesado sentir “miedo” de su hijo Nick antes de que él supuestamente lo asesinara Presuntamente, el director de cine admitió tener temor por la condición de Nick Reiner, quien ahora es señalado como “responsable” del homicidio de sus padres.



Video Director de ‘Stand by me’ y su esposa hallados muertos y “apuñalados”: su hijo los habría matado

Rob Reiner supuestamente confesó, horas antes de ser asesinado junto con su esposa Michele Singer, sentir “miedo” por su hijo Nick, quien está siendo responsabilizado por las muertes.

De acuerdo con New York Post, habría sido durante la cena navideña del presentador Conan O’Brien, a la que los tres asistieron, donde el cineasta habló de su temor luego de pelear con su retoño.

Rob Reiner habría confesado “miedo” por su hijo Nick

La tarde de este 15 de diciembre, TMZ dio a conocer que, según “fuentes de la familia Reiner”, Rob y Nick “tuvieron una discusión muy fuerte” y que “muchos la escucharon”.

Ahora, “un amigo de toda la vida de la familia que vive cerca de la casa” del director habló con The Post al respecto.

“Habían tenido una discusión en la fiesta navideña de Conan, y Rob le había dicho a la gente que tenía miedo por Nick y temían que su estado mental se estuviera deteriorando”, declaró.

“Se suponía que Nick había dejado las drogas”, pero luego se rumoró que “no las había dejado del todo”, dijo igualmente, explicando que, en su peor momento, el hombre de 32 años “era un adicto grave a una combinación de opiáceos y heroína”.

Otro “amigo de la familia” señaló que: “Sé que ellos [Rob y Michele] quería que recibiera ayuda, que fuera a rehabilitación, pero él quería recibir ayuda mientras estaba en casa; no deseaba recibir tratamiento en un centro y sé que han discutido eso durante años”.

Alegadamente, esta pelea no fue la primera en público. El medio reporta que un trabajador del restaurante Giorgio Baldi, en Santa Mónica Canyon, les confirmó que Nick comenzó a gritarle a su papá frente a los comensales.

Hijo de Rob Reiner y su esposa es “responsable de sus muertes”

En un comunicado, Los Angeles Police Department indicaron que Nick Reiner fue detenido por el homicidio de sus papás, Rob Reiner y Michele Singer.

“Como resultado de la investigación inicial, se determinó que los Reiner fueron víctimas de asesinato. La indagación reveló además que Nick Reiner, el hijo de 32 años de Robert y Michele Reiner, era el responsable de sus muertes”, indicaron.

“Nick Reiner fue localizado y arrestado aproximadamente a las 9:15 p.m. Fue acusado de asesinato y permanece bajo custodia sin fianza”, agregaron.

La dependencia puntualizó que este martes 16 de diciembre el caso se presentará en la Fiscalía del Condado de Los Ángeles para que se considere.