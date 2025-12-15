Muertes de famosos

Hijo de Rob Reiner y su esposa Michele arrestado: sería "persona de interés" en crimen

Nick, hijo de Rob Reiner y Michele Singer, sería "persona de interés" en el caso del asesinato del director y su esposa. La pareja fue encontrada sin vida en su casa el domingo 14 de diciembre.

Video Director de ‘Stand by me’ y su esposa hallados muertos y “apuñalados”: su hijo los habría matado

Nick, hijo de Rob Reiner y su esposa, Michelle, ha sido arrestado este 15 de diciembre, reporta TMZ. El joven está detenido bajo fianza de 4 millones de dólares.

El joven de 32 años está bajo custodia del Departamento de Policía de Los Ángeles desde la mañana de este lunes y fue ingresado en la cárcel, según los registros en línea que consultó el sitio de noticias de entretenimiento.

El director de cine, de 78 años, y su esposa, Michele Singer, de 68, fueron asesinados al interior de su residencia en Los Ángeles, California, en el lujoso barrio de Brentwood, de acuerdo con ABC News.

Rob Reiner y su esposa fueron encontrados con la garganta cortada

De acuerdo con el medio, la pareja fue encontrada por su hija menor, Romy. Ambos tenían heridas en la garganta aparentemente de arma blanca.

Su muerte está siendo investigada como un homicidio, pues funcionarios policiales afirmaron que Rob y Michelle fueron apuñalados.

Hijo de Rob Reiner y su esposa Michele sería persona de interés

Según reportes de People, “varios informantes que han hablado con parientes” afirman que el matrimonio “fue asesinado por su hijo, Nick”.

Fuentes policiales consultadas por New York Post informaron que Nick estaba siendo considerado como "una persona de interés por este crimen".

Nick, hijo de Rob Reiner y su esposa Michele Singer, está siendo señalado.
Nick, hijo de Rob Reiner y su esposa Michele Singer, está siendo señalado.
Imagen AP

Nick mantenía una larga lucha contra su adicción a las drogas. En una entrevista con la revista People, concedida en 2016, confesó que comenzó desde la adolescencia y lo llevó a vivir en la calle.

“Ahora llevo mucho tiempo en casa y me he acostumbrado de nuevo a estar en Los Ángeles y rodeado de mi familia”, declaró entonces.

