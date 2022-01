Tras la boda de su hijo Ricky, Ricardo Montaner dice sentirse realizado de ver a todos sus hijos felizmente casados

“Traté de disfrutarme cada minuto, porque como bien dices tú, (era) el último (hijo) … Me metí de principio a fin en la boda y me encanta porque como dicen en Venezuela: ‘¿Quién me quita lo bailado?’ Ya él se fue, se casó y me lo disfruté de punta a punta”, puntualizó la orgullosa madre del recién casado.