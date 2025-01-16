Ricardo Montaner

Ricardo Montaner es víctima del vandalismo tras sufrir difícil pérdida familiar

El cantante reportó los daños que sufrió su propiedad en República Dominicana y ventiló a los presuntos culpables.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Ricardo Montaner y sus hijos despiden llorando a miembro de su familia tras repentina muerte: foto

Ricardo Montaner se encuentra atravesando un difícil momento tras la repentina muerte de su cuñado Rodolfo Rodríguez Miranda, hermano mayor de su esposa, quien falleció el 4 de enero.

Ahora, el cantante y su mujer, Marlene Rodríguez, recibieron otro golpe, pero ahora por ser víctimas del "vandalismo" en la propiedad que tiene en el municipio de Samaná, República Dominicana, reportó el artista en Instagram.

"Vandalismo en nuestra propiedad de Samaná", escribió en una fotografía donde se ve un muro pintado de rojo.

Según informó, el acto vandálico ocurrió la tarde del 15 de enero y ventiló el rostro de la mujer y el hombre que fueron parte del delito.

"La persona que posa para la foto y que luce feliz al dañar nuestra casa se llama Estela".

Ricardo Montaner denuncia vandalismo en su propiedad de Samaná.
Imagen Ricardo Montaner/Instagram

Hasta el momento se desconoce si Montaner interpuso acciones legales en contra de los culpables.

La familia Montaner sufre dura pérdida

El 4 de enero Marlene Rodríguez perdió a su hermano mayor Rodolfo de manera repentina en la Isla de St. Marteen. El hombre estaba "acompañado de su esposa, hijas y nieto".

Rodolfo era importante empresario de la música y la radio de habla hispana. Era presidente de las cadenas AM Center y FM Center.

