Mujer acusada de vandalizar propiedad de Ricardo Montaner reclama sus tierras: "Te estafaron"

Ricardo Montaner denunció públicamente el 15 de enero que su propiedad en Samaná, República Dominicana, había sido víctima del vandalismo y ventiló que una mujer llamada Estela era la culpable.

En las imágenes que el cantante mostró en Instagram, se aprecia que un muro que delimita el terreno fue pintado de color rojo. Sin embargo, un día después el intérprete de 'Bésame' mostró que la pared estaba nuevamente de blanco "Aquí no pasó nada", escribió en la fotografía que compartió en sus historias Instagram.

PUBLICIDAD

Ante las acusaciones, la mujer que habría dañado la propiedad dio la cara y aseguró que esas tierras le pertenecen.

Ricardo Montaner denuncia vandalismo en su propiedad de Samaná. Imagen Ricardo Montaner/Instagram

¿Ricardo Montaner víctima de fraude?

More Estela González, nombre de la mujer que Ricardo Montaner acusó, rompió el silencio y asegura ser dueña del terreno que supuestamente se apropió el cantante.

"Sea consciente de que esos documentos son un fraude… Te estafaron, pero eso lo tienes que resolver tú, yo solamente me apropio de mi tierra. Y a las autoridades les pido que me apoyen", dijo en entrevista con el periodista Estarlyn Carela.

Tras la denuncia en redes que hizo Montaner, González confesó haberse sentido "vulnerable" cuando llegaron las autoridades: "Sentí que me querían retener a la fuerza, me sentí presionada cuando llegamos a la fiscalía".

More Estela señala que su equipo de abogados "le ha notificado por todos los medios" al artista sobre el reclamo de las tierras, pero " nunca se ha presentado, ni él ni su abogado, nadie se ha pronunciado".

Y ante las acusaciones de supuesto vandalismo, ella fue contundente y aseguró que no cometió ningún delito porque es su propiedad.

" Vandalismo es apropiarse de lo ajeno o comprar sin cerciorarse, eso sí es vandalismo, 'bandidez' ante las leyes de Dios, eso es corrupción".

More Estela González señaló que Ricardo Montaner tiene una citación con las autoridades el 12 de febrero para solucionar la situación.