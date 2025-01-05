Ricardo Montaner y sus hijos de luto ante muerte de integrante de su familia: "En estado de shock"

Video Hijos de Ricardo Montaner están "rotos" tras inesperada muerte de querido miembro de su familia

Ricardo Montaner y su familia se encuentran en "shock" tras dar a conocer la pérdida de uno de los integrantes de su familia.

El cantante confirmó la muerte de Rodolfo Rodríguez Miranda, quien fuera su cuñado y hermano mayor de su esposa Marlene.

Los Montaner lloran muerte de familiar

Ricardo Montaner dio la lamentable noticia este sábado 4 de enero a través de X con un mensaje en el que no ocultó el impacto que le causó el acontecimiento.

"Escribo esto en estado de shock", reconoció, "estamos profundamente tristes y sorprendidos".

Describió a su cuñado como el que lo "sacó de abajo": "Yo era un cantante zuliano, ilusionado con ser alguien en la música, él me convirtió en el artista que quería ser".

Ricardo Montaner dio a conocer así la muerte de su cuñado Rodolfo Rodríguez Miranda, hermano mayor de su esposa Marlene. Imagen Ricardo Montaner/Instagram y FM Center Es Noticia/Instagram



De acuerdo con People en Español, Rodolfo Rodríguez Miranda fue presidente de radio AM Center y FM Center.

" Aún no caigo en lo que estamos viviendo como familia, vamos en un avión rumbo al encuentro con Mila y mis sobrinas, completamente en shock. Estamos rotos. Tengo tanto para decir que no entra en un solo mensaje", admitió el veterano cantante.

Ricardo Montaner no detalló de manera inmediata las circunstancias del fallecimiento del hermano de su esposa.

Hijos de Ricardo Montaner lamentan muerte de su tío

En Instagram, Evaluna también expresó su sentir ante la muerte del hermano de su madre.

"Descansa en paz, tío", escribió este domingo 5 de enero sobre una foto que tenía un cielo como fondo.

Mientras tanto, su hermano Mauricio, del dueto Mau y Ricky, también dedicó una publicación a don Rodolfo: "¿Sabes qué? ¡Que te quiero mucho! Te amo, tío", escribió.

Ricky Montaner también se despidió de él con una publicación en la que compartió las iniciales de su tío junto con los emoticonos de una paloma blanca y un corazón negro en señal de luto.

Así se despidieron de su tío los hijos de Ricardo Montaner. Imagen Ricky Montaner/Instagram, Evaluna Montaner/Instagram y Mau Montaner/Instagram

¿De qué murió el tío de los hijos de Ricardo Montaner?

Desde las cuentas de Instagram de las compañías que presidía el empresario se dio a conocer que él murió "de forma inesperada" y "acompañado por su esposa, hijas y nieto en la isla de St. Maarten".

"Rodolfo partió de este plano dejando un inmenso legado de éxito empresarial, marcado por una profunda calidad humana, se destacó.

No se dieron de manera inmediata mayores detalles sobre el deceso.