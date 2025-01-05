Ricardo Montaner

Ricardo Montaner y sus hijos de luto ante muerte de integrante de su familia: "En estado de shock"

Ricardo Montaner, su esposa e hijos se encuentran inmersos en un duelo tras la repentina muerte de un integrante de su familia: "Estamos profundamente tristes", expresó el veterano cantante. Esto pasó.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Hijos de Ricardo Montaner están "rotos" tras inesperada muerte de querido miembro de su familia

Ricardo Montaner y su familia se encuentran en "shock" tras dar a conocer la pérdida de uno de los integrantes de su familia.

El cantante confirmó la muerte de Rodolfo Rodríguez Miranda, quien fuera su cuñado y hermano mayor de su esposa Marlene.

PUBLICIDAD

Los Montaner lloran muerte de familiar

Ricardo Montaner dio la lamentable noticia este sábado 4 de enero a través de X con un mensaje en el que no ocultó el impacto que le causó el acontecimiento.

"Escribo esto en estado de shock", reconoció, "estamos profundamente tristes y sorprendidos".

Describió a su cuñado como el que lo "sacó de abajo": "Yo era un cantante zuliano, ilusionado con ser alguien en la música, él me convirtió en el artista que quería ser".

Ricardo Montaner dio a conocer así la muerte de su cuñado Rodolfo Rodríguez Miranda, hermano mayor de su esposa Marlene.
Ricardo Montaner dio a conocer así la muerte de su cuñado Rodolfo Rodríguez Miranda, hermano mayor de su esposa Marlene.
Imagen Ricardo Montaner/Instagram y FM Center Es Noticia/Instagram

Más sobre Ricardo Montaner

Ricardo Montaner reaparece tras preocupar por su salud: esto revelan sobre su estado
1:00

Ricardo Montaner reaparece tras preocupar por su salud: esto revelan sobre su estado

Univision Famosos
Mujer acusada de vandalizar propiedad de Ricardo Montaner reclama sus tierras: "Te estafaron"
2 mins

Mujer acusada de vandalizar propiedad de Ricardo Montaner reclama sus tierras: "Te estafaron"

Univision Famosos
Ricardo Montaner es víctima del vandalismo tras sufrir difícil pérdida familiar
1 mins

Ricardo Montaner es víctima del vandalismo tras sufrir difícil pérdida familiar

Univision Famosos
Ricardo Montaner halla “la paz que necesitaba” tras sufrir pérdida familiar
0:54

Ricardo Montaner halla “la paz que necesitaba” tras sufrir pérdida familiar

Univision Famosos
Ricardo Montaner y sus hijos despiden llorando a miembro de su familia tras repentina muerte: foto
0:59

Ricardo Montaner y sus hijos despiden llorando a miembro de su familia tras repentina muerte: foto

Univision Famosos
Hijos de Ricardo Montaner están "rotos" tras inesperada muerte de querido miembro de su familia
0:59

Hijos de Ricardo Montaner están "rotos" tras inesperada muerte de querido miembro de su familia

Univision Famosos
Hijo de Ricardo Montaner aclara los presuntos problemas económicos de su padre
2 mins

Hijo de Ricardo Montaner aclara los presuntos problemas económicos de su padre

Univision Famosos
5 telenovelas que tuvieron cameos sorprendentes: hasta Selena apareció en una
2 mins

5 telenovelas que tuvieron cameos sorprendentes: hasta Selena apareció en una

Univision Famosos
Camilo se tatuó "lo que más ama" y no fue a Evaluna ni Índigo
1:27

Camilo se tatuó "lo que más ama" y no fue a Evaluna ni Índigo

Univision Famosos
Evaluna ya recuperó su figura tras dar a luz a Índigo: lo demostró con fotos en bikini
3 mins

Evaluna ya recuperó su figura tras dar a luz a Índigo: lo demostró con fotos en bikini

Univision Famosos


De acuerdo con People en Español, Rodolfo Rodríguez Miranda fue presidente de radio AM Center y FM Center.

" Aún no caigo en lo que estamos viviendo como familia, vamos en un avión rumbo al encuentro con Mila y mis sobrinas, completamente en shock. Estamos rotos. Tengo tanto para decir que no entra en un solo mensaje", admitió el veterano cantante.

Ricardo Montaner no detalló de manera inmediata las circunstancias del fallecimiento del hermano de su esposa.

Hijos de Ricardo Montaner lamentan muerte de su tío

En Instagram, Evaluna también expresó su sentir ante la muerte del hermano de su madre.

"Descansa en paz, tío", escribió este domingo 5 de enero sobre una foto que tenía un cielo como fondo.

Mientras tanto, su hermano Mauricio, del dueto Mau y Ricky, también dedicó una publicación a don Rodolfo: "¿Sabes qué? ¡Que te quiero mucho! Te amo, tío", escribió.

Ricky Montaner también se despidió de él con una publicación en la que compartió las iniciales de su tío junto con los emoticonos de una paloma blanca y un corazón negro en señal de luto.

Así se despidieron de su tío los hijos de Ricardo Montaner.
Así se despidieron de su tío los hijos de Ricardo Montaner.
Imagen Ricky Montaner/Instagram, Evaluna Montaner/Instagram y Mau Montaner/Instagram

¿De qué murió el tío de los hijos de Ricardo Montaner?

Desde las cuentas de Instagram de las compañías que presidía el empresario se dio a conocer que él murió "de forma inesperada" y "acompañado por su esposa, hijas y nieto en la isla de St. Maarten".

PUBLICIDAD

"Rodolfo partió de este plano dejando un inmenso legado de éxito empresarial, marcado por una profunda calidad humana, se destacó.

No se dieron de manera inmediata mayores detalles sobre el deceso.

Video Mau y Ricky le confiesan a Migbelis Castellanos las dificultades de tener un padre famoso
Relacionados:
Ricardo MontanerEvaluna MontanerMau MontanerRicky MontanerFamiliaMuertes de famososPapás famososHijos de famososFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD