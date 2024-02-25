Muere mamá del presentador Daniel Bisogno mientras él sigue internado y luchando por su vida

Video Mamá de Daniel Bisogno fue su mayor fan hasta el día de su muerte: así lo apoyó

A horas de la madrugada de este domingo 25 de febrero se confirmó la muerte de la madre del reconocido presentador mexicano de televisión Daniel Bisogno, doña María Araceli Bisogno Tapia, de 71 años.

Desde la noche del sábado 24, diversos medios en México comenzaron a reportar el deceso, pero fue hasta las primeras horas de este domingo cuando la cadena TV Azteca, a la que pertenece el conductor, confirmó la noticia.

PUBLICIDAD

¿De qué murió la mamá de Daniel Bisogno?

La cadena de televisión compartió en Instagram un breve comunicado para dar a conocer el deceso.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Araceli Bisogno, madre de nuestros queridos Alejandro y Daniel Bisogno", se lee.

"Descanse en paz Araceli Bisogno y deseamos toda la fortaleza y enorme consuelo para la familia Aguilar Bisogno", se finalizó.

Las causas exactas del fallecimiento no fueron reveladas de manera inmediata.

Así se confirmó la muerte de la mamá de Daniel Bisogno. Imagen TV Azteca/Instagram



De acuerdo con "fuentes cercanas" citadas en un reporte del portal de la revista TVyNovelas de este sábado 24, el padre de Daniel Bisogno, don 'Concho', "también se ha visto delicado en días recientes". No se dieron mayores detalles.

El fallecimiento de la madre del famoso presentador del show 'Ventaneando' se suscita en medio de la zozobra que existe alrededor de la salud del comunicador.

Bisogno sumaba hasta este fin de semana varios días internado en terapia intensiva en un hospital mexicano debido a una infección en los pulmones. Desde el pasado 12 de febrero se reportó su hospitalización.

Los funerales de la madre de Daniel Bisogno

De acuerdo con reportes de la prensa mexicana, doña María Araceli Bisogno Tapia sería cremada en una funeraria ubicada en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, la misma noche de este sábado.

Según se reportó, no se realizarían servicios funerarios supuestamente debido a la compleja situación que afronta la familia ante la hospitalización y delicado estado de salud de Daniel Bisogno.

PUBLICIDAD

" Mi mamá siempre fue muy cariñosa con nosotros, siempre nos trató muy bien", recordó el también actor en 'Ventaneando' con motivo del Día de las Madres en 2021.

"Nos aventaba la chancla, eso sí, pero ya que iba uno encarrerado. Me hacía ir por el refresco de mi papá todos los días, público, me gritaba en donde yo estuviera para que yo fuera por la Coca de mi papá", declaró el también sobrino de Angélica María y primo de Angélica Vale.

El estado de salud de Daniel Bisogno

El más reciente reporte del estado de salud del presentador fue dado a conocer el pasado viernes en la emisión del show del que forma parte. A inicios de la semana, se había confirmado que Bisogno estaba "intubado" y en terapia intensiva.

"Afortunadamente tenemos muy buenas noticias en relación a Daniel Bisogno", dijo Pati Chapoy el pasado viernes.

"Habían dicho que le iban a quitar el tubo de la respiración, extubarlo, pero que iban a esperar dos o tres días, pues no, afortunadamente se lo quitaron", agregó su compañero Pedro Sola.

Actualmente, Daniel Bisogno lucha por su vida al encontrarse internado en un hospital mexicano tras un fuerte infección en los pulmones. Imagen Mezcalent



" Respondió bien Daniel, ya está respirando por sí solo y obviamente ya lo despertaron porque estuvo, Álex (su hermano) se refiere como un coma inducido, yo quiero hablar de una sedación", mencionó Sola.

"Lo sedaron, no estuvo en coma inducido, le fueron bajando poco a poco la sedación, y cuando le quitaron el tubo, vieron que ya podía respirar, entonces significa que nuestro queridísimo Daniel pronto estará fuera del hospital y estaremos con él en su casa y estamos muy contentos todos", aseguró.

PUBLICIDAD

En mayo de 2023, Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia al presentar una hemorragia debido a que se le reventaron algunas de las várices esofágicas que tenía, situación que lo llevó a permanecer en terapia intensiva y a experimentar una significativa pérdida de peso.