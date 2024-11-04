Famosos

Salud de Renata del Castillo empeora: la actriz espera un milagro tras ser desahuciada

La actriz de Como Dice el Dicho, que fue diagnosticada con cáncer en etapa 4 y metástasis en julio pasado, regresó al hospital tras presentar nuevas complicaciones de salud.

Elizabeth González.
La salud de Renata del Castillo empeora. La actriz de Como Dice el Dicho que fue desahuciada en julio pasado tras ser diagnosticada con cáncer en etapa 4 y metástasis presentó nuevas complicaciones de salud.

El 1 de noviembre, Renata del Castillo fue hospitalizada de emergencia tras enfrentar problemas derivados con la pancreatitis y cáncer.

La intérprete de 42 años explicó en sus historias de Instagram que se encontraba luchando por recuperar su salud.

“Vine con el gastro a que me cheque y a ver qué es lo que está pasando porque está muy raro, ayer otra vez me puse muy, muy mal por la tarde (...) en verdad me he sentido muy mal mi gente, vamos a ver qué noticias hay, con mucha fe y pues a vibrar alto”, reveló.

“Pueden ser tres cosas: la primera es una reacción de inmunoterapia, la segunda es como traigo mis ganglios muy inflamados me pueden estar oprimiendo el estómago o tercero, que ese sería fatal, por el cáncer que los intestinos me los esté haciendo como un nudo de globo, eso sería fatal”, explicó.

Por último, Renata del Castillo reconoció que, aunque seguía sin perder la fe, su estado de salud era grave.

“Me dijo el doctor, eso lo voy a compartir, que mi cáncer está muy avanzado, pero ese es diagnóstico, pronostico sólo Dios”, subrayó.

La actriz de Vencer El Desamor reportó su alta de la clínica la noche del 3 de noviembre, aseverando que “el secreto está en querer vivir, el amor a la vida”.

Su lucha contra el cáncer

Renata del Castillo fue diagnosticada con un tumor en la columna a finales de 2022, mientras que en julio pasado reveló a ‘Venga la Alegría’ que había sido desahuciada ya que había sido diagnosticada con cáncer cervicouterino en fase 4 y metástasis.

Asimismo comunicó que había renunciado a su tratamiento de quimioterapia, ya que éstas estaban causándole severas hemorragias. Tras este diagnóstico médico, la intérprete plasmó su historia en un episodio especial en la serie ‘Lo que callamos las mujeres’.

