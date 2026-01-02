Will Smith Demandan a Will Smith por presunto acoso: él reacciona a acusaciones de “incidentes traumáticos” El actor fue demandado por el músico Brian King Joseph, quien lo acusa de presunto acoso y despido injustificado. A través de su abogado, Will Smith respondió a las acusaciones de “incidentes traumáticos” del violinista.

El actor Will Smith fue demandado por presunto acoso sexual y despido injustificado por el músico Brian King Josepth.

El violinista interpuso una demanda en el Tribunal Superior de California de Los Ángeles contra el actor de Hollywood y Treyball Studios Management, Inc, alegando supuestas represalias.

Según documentos obtenidos por People, en la demanda se señala que Will Smith “estaba preparando deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual” después de invitarlo a unirse a su gira mundial, ‘Basado en una Historia Real: 2025’, en noviembre de 2024.

De acuerdo con el mismo medio, en la demanda se detalla una supuesta "serie de eventos traumáticos" en marzo de 2025, durante la gira de Smith, en la que Joseph afirma haber descubierto que alguien había entrado en su habitación de hotel en Las Vegas sin que las chapas de su cuarto hubieran sido forzadas.

Las evidencias de una supuesta “amenaza sexual de violencia” presuntamente incluirían un texto que decía “Brian, volveré… solo nosotros”, que estaba firmado por “Stone F”, así como "toallitas, una botella de cerveza, una mochila roja, una botella de medicación para el VIH con el nombre de otra persona, un pendiente y documentos de alta hospitalaria pertenecientes a una persona desconocida para" el músico.

“Temía que un individuo desconocido pronto regresara a su habitación para participar en actos sexuales”, dijo él en su demanda.

Will Smith reacciona y niega acusaciones de violinista