Insultan y lanzan lodo a la reina Letizia en plena visita por inundaciones en Valencia

Video Reina Letizia termina con la cara llena de lodo y llorando tras ser recibida con insultos: video

Gritos de "fuera", así como lanzamiento de barro, recibieron este domingo 3 de noviembre a la comitiva de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente regional de Valencia, Carlos Mazón, a su llegada a Paiporta, epicentro de las inundaciones que asolaron esa provincia el pasado martes 29 de octubre.

Reina Letizia acaba con lodo en el rostro tras reclamos

Decenas de voluntarios y vecinos indignados recibieron con insultos a la comitiva y se encararon con ella, con gritos de "fuera, fuera", mientras que tanto el rey como la reina intentaron mediar con jóvenes que se les acercaron.

A la reina Letizia le arrojaron barro que le cayó en la cara en su visita a una de las zonas afectadas por las mortales inundaciones en Valencia, España. Imagen EFE



Esto en un pueblo donde ha habido al menos 62 muertos por las inundaciones y que provocaron 213 fallecimientos en la provincia, así como un número indeterminado de desaparecidos en el mayor desastre natural en España en lo que va de siglo.

Con la cara manchada de lodo, igual que su abrigo, el rey siguió avanzando por una de las calles principales de esta localidad de la zona cero del temporal y trató de tranquilizar a varios de los voluntarios, muy alterados tras cinco días de desastre por la riada.

La reina Letizia durante su visita a Paiporta este domingo en donde fue recibida con gritos, así como lanzamiento de lodo. Imagen EFE



La reina también dialogó con algunos de los indignados, mientras que seguían los gritos de "fuera, fuera" y algunos insultos dirigidos a todas las autoridades.

Aunque en un principio la seguridad comenzó a abrir paraguas para evitar la caída de lodo a la comitiva, posteriormente los cerraron mientras que el rey seguía caminando y deteniéndose a hablar con los voluntarios y vecinos alterados.

El rey Felipe también fue increpado por algunos durante su visita a la zona afectada. Imagen EFE



El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue evacuado del lugar, según la cadena española RTVE, cuando el contingente oficial comenzó a recorrer las calles cubiertas de lodo de Paiporta.

La policía tuvo que intervenir con oficiales a caballo para mantener a raya a la multitud de varias decenas que arrojaban lodo, blandían palas y arrojaban palos.

Algunos vecinos alterados fueron quienes se manifestaron contra la comitiva de los reyes. Imagen EFE



Fue un incidente sin precedentes para una casa real que se esfuerza mucho en crear una imagen de un monarca querido por la nación.

La rabia pública por la gestión desordenada de la crisis llegó a su punto álgido este domingo ante la visita de los monarcas.

Se tratan de imágenes sin precedentes para estos monarcas. Imagen AP



La reina Letizia también habló con mujeres y tenía algunas manchas de barro en las manos y brazos.

"No tenemos agua", le dijo una mujer a la reina.

Luego de aproximadamente media hora de tensión, los monarcas se subieron a los autos oficiales y se marcharon con una escolta de la policía montada.