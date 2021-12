Regina Castro, hija de Angélica Rivera, narró una experiencia paranormal que tuvo en Los Pinos

Regina Castro, hija menor de Angélica Rivera y del productor de telenovelas Alberto Castro, habló sobre una experiencia que vivió el la residencia oficial del Presidente de México.

La propiedad que mide 66,975 yardas, esto es 14 veces más grande que la Casa Blanca, en Estados Unidos.

En más de una ocasión, seguidores de Regina Castro la han cuestionado sobre alguna experiencia paranormal que vivió en casa, pero hasta ahora compartió una historia.

A través de su cuenta de Instagram, la hija menor de Angélica Rivera realizó una serie de preguntas, ahí confesó que sí vivió junto a toda la familia presidencial una experiencia de otro mundo.

¿Cuál fue el suceso paranormal que vivió Regina Castro?

Regina narró un terremoto que nunca existió, así es, ella expresó los hechos cuando vivían en la residencia ubicada en una de las zonas más lujosas en México.

La joven mencionó que en una ocasión se metió a uno de los baños que existen en Los Pinos, de repente sintió que empezó a temblar, fue una “experiencia horrible”, por lo que ella y todos salieron de la casa, pero después se dieron cuenta que no había ocurrido ese fenómeno natural en otro lado.

“Aunque no lo crean solamente tembló en Los Pinos. Yo me acuerdo estar en el baño y empecé a sentir que todo estaba temblando, horrible. Todos nos salimos y de que no tembló en otro lugar”.



La hija del productor de telenovelas como: Teresa, Rubí y Corona de Lágrimas, señaló que puede parecer una historia “loca”, pero tiene testigos para contar que efectivamente ocurrió.

“Todos piensan que estoy loca, pero tengo testigos”.



Hace un par de días, su hermana Fernanda Castro fue cuestionada en sus stories de Instagram sobre un relato paranormal, así como su vivencia en Los pinos, ahí la joven argumentó que tenía muchas historias pero que varias de ellas eran poco creíbles y no sabe si en verdad pasaron.

Aunque Fernanda no contó una historia de otro mundo, hace un año sorprendió a sus seguidores al mencionar que tuvo un posible encuentro con un fantasma o al menos eso piensa.



En octubre de 2020, la hija de en medio de Angélica Rivera informó que en su habitación la cual estaba ubicada al lado de su hermana Regina, un día escuchó a una mujer llorar, era tan cerca el llanto que pensó que se trataba de ella, por lo que decidió verla a su cuarto.

Al ingresar a la habitación, se dio cuenta que no había nadie, así que se dirigió al baño pensando que la niña estaba ahí, esto porque la puerta se abrió y cerró, pero cuando Fernanda abrió la puerta, tampoco estaba su hermana.