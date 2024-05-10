¿Anahí traicionó a RBD? Dulce María lanza supuesta indirecta tras mensaje de la actriz por críticas

Video Anahí explota contra quienes la comparan con Dulce María y Maite Perroni en el tour de RBD

Los mensajes compartidos por Anahí, Dulce María y Christopher Uckermann en sus redes sociales generaron especulaciones entre los seguidores de RBD. Se interpretaron como una serie de indirectas en medio de rumores sobre un posible distanciamiento entre los miembros de la banda.

El pasado 21 de diciembre, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann concluyeron su gira ‘Soy Rebelde Tour’, marcando su reencuentro con el público después de casi 15 años desde su última presentación conjunta. Sin embargo, se rumorea que la relación entre ellos no terminó en los mejores términos.

La ausencia de la intérprete de ‘Mía Colucci’ en el bautizo de la hija de Maite Perroni aumentó las sospechas sobre posibles conflictos internos. Además, enfrentan un proceso legal contra su exmánager, Guillermo Rosas, por presunto fraude.

Recientemente, Anahí recibió críticas después de publicar una dedicatoria de cumpleaños en sus redes sociales dirigida a su exmánager.

En medio de la controversia, la cantante también emitió un comunicado en el que afirmó que nunca tuvo la intención de herir a nadie con su publicación.

“En esa publicación afirmé que en mi corazón no hay resentimiento y que creo firmemente en vivir en paz con todos. Quiero dejar en claro que lo expresé de manera personal, nunca tuve la intención de lastimar a nadie.

Cuando una amistad y un cariño de tantos años se fractura así el dolor es profundo, mi forma de sanar es dejar ir cualquier rencor. En cuanto a la parte profesional, estoy completamente de acuerdo, y siempre lo he estado, en que siga el proceso de total transparencia que todos deseamos”, publicó.

¿Dulce María lanzó indirecta a Anahí?

Después de la mencionada publicación, Dulce María generó sospechas de que su mensaje era una indirecta dirigida a su excompañera. En su publicación, habló sobre traición y falta de lealtad.

"Madurez es cuando te das cuenta que la gente no puede darte lo que no puede darse a sí misma, así que dejas de esperar lealtad de gente que se traiciona así misma, dejas de esperar honestidad de gente que se miente a sí misma y dejas de esperas paz de gente que está en guerra consigo misma", publicó.

Christopher Uckermann replicó en sus historias el mismo mensaje y agregó la frase: “El respeto por ti mismo tiene que ser más fuerte que tus sentimientos”.