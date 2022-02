Ángela Aguilar le dejó de hablar a Raymix: una canción fue el motivo, según el músico

Raymix, mejor conocido como el ‘Rey de la Electrocumbia’, es un músico mexicano que ha creado populares éxitos como ‘Oye mujer’ y ‘Ángel malvado’, con los cuales se ha ganado el cariño de sus miles de seguidores.

El 25 de enero de 2022, el joven de 30 años aprovechó sus más de 180 mil seguidores en Instagram para presumir su nominación a mejor cumbia del año con el tema ‘Llámame’ en los Premios Lo Nuestro 2022 , los cuales serán conducidos por Alejandra Espinoza, Yuri y Gabriel Soto.

Una época “difícil” para Raymix

A pesar del éxito de sus canciones, en entrevista para medios de comunicación, Edmundo Gómez señaló que ha sido una época "difícil", esto debido a que lo han "declinado” muchas veces; sin embargo, él sigue buscando opciones.

“La verdad es que me la he visto difícil, hay mucha gente que no cree en la cumbia porque piensan que la cumbia es un género popular, del barrio, de la gente pobre y tradicionalmente sí, de ahí ha venido, pero lo mismo pasó con el reggaetón; el reggaetón vino desde lo mero abajo y hoy en día se ha convertido en un referente de la música pop, entonces me ha costado mucho trabajo, me han declinado muchas veces, pero yo sigo ahí buscando”.

¿Ángela Aguilar le dejó de hablar a Raymix?

El también intérprete de ‘Llámame’ aseveró que la mexicana Ángela Aguilar, conocida por su indudable talento musical y por su interpretación de temas como ‘Ahí donde me ven’ y ‘Te quiero para mí’, le “dejó de hablar” al buscar una colaboración con ella.

“Hace poquito hablé con mi amiga Ángela Aguilar, yo la quiero bastante, pero pues simplemente me dejó de hablar, o sea digo ‘te mandé la canción, está increíble’”, señaló Raymix.



El famoso aseguró que otros artistas como Sebastián Yatra, Guayna y Los Ángeles Azules han rechazado trabajar con él; no obstante señaló que no tiene ningún problema con sus compañeros y se siente muy feliz con su éxito ‘Tú y yo’, el cual realizó junto a Paulina Rubio.

“Ella es una gran amiga mía, me ha dado consejos de oro y la quiero un montón. La quiero felicitar porque la van a galardonar por su trayectoria en los Premios Lo Nuestro”, señaló.