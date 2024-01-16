Jeremy Allen White y Rauw Alejandro usan el mismo prendedor, ¿es la "marca" de Rosalía?

Jeremy Allen White, Rosalía y Rauw Alejandro están dando de qué hablar luego de la aparición del protagonista de 'The Bear' en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2024 por un pequeño detalle que no pasó desapercibido: el prendedor que incluyó en su look.

El actor de 32 años vistió un traje negro de Yves Saint Laurent al que acompañaba una pequeña flor roja en la solapa. Este accesorio es el prendedor de amapola de Tiffany & Co. realizada en plata de ley, seda roja y con un valor de 1,025 dólares, según el sitio web de la joyería.

PUBLICIDAD

Pero lo lujoso del accesorio o si lo lució bien no es lo que está llamando la atención, sino quién lo llevó antes que él.

Rauw Alejandro lució el prendedor de amapola cuando desfiló con Rosalía

Rauw Alejandro también lució el prendedor de amapola, conocido entre los seguidores del espectáculo como la 'Rosa de Rosalía', en la gala de los Latin GRAMMY 2022.

El cantante puertorriqueño y Rosalía, de 31 años, aparecieron juntos vestidos de color negro. El cantante puertorriqueño incluyó un toque de color con la misma flor roja en la solapa que ahora lució Jeremy Allen White, el supuesto nuevo novio de la intérprete de 'Bizcochito'.

Jeremy Allen White y Rauw Alejandro usaron el mismo prendedor. Imagen Getty Images

¿Rosalía regaló el broche de amapola a su ex y a Jeremy Allen White?

Las especulaciones sobre esta coincidencia de inmediato se desataron y, tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación, se comenzaron a preguntar si Rosalía fue la encargada de regalar el costoso prendedor a Rauw Alejandro y posteriormente a Jeremyn Allen White.

Es posible que no sea así, pues, según reportó Glamour este 15 de enero, la culpable del look de Jeremy Allen White es una mujer, pero no se trata de Rosalía.

Habría sido la estilista Jamie Mizrahi, quien ha trabajado con otras celebridades de Hollywood como Adele, Ariana Grande y Jennifer Lawrence, la encargada de elegir el total look negro con el polémico broche creado por Elsa Peretti que vistió el actor estadounidense en la ceremonia.

Rauw Alejandro también suele recurrir a estilistas y se desconoce si en aquella aparición en los Latin GRAMMY llevó el prendedor motivado por su entonces novia.

PUBLICIDAD

Lo cierto es que para varios seguidores de Rosalía esta coincidencia podría no serlo tanto y ya mencionan que es el "sello" o la "marca" de la cantante en sus parejas.

El romance de Rosalía y Jeremy Allen White

Jeremy Allen White y Rosalía han sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que ha llevado a especulaciones sobre su relación. Según TMZ, el 11 de enero de 2024, la pareja fue vista besándose en público en Los Ángeles, lo que pareció confirmar su relación amorosa.

La pareja también fue fotografiada mientras compraban cigarrillos en el centro de la ciudad. Además, People informa que la pareja estuvo en un mercado de agricultores de Los Ángeles en noviembre de 2023.

Según PageSix, Rosalía y Jeremy Allen White caminaron tomados de la mano en West Hollywood el 30 de noviembre de 2023. Un informante de US Weekly dijo ese mismo día que “Rosalía y Jeremy Allen White recientemente comenzaron a salir. Comenzaron como amigos, pero las cosas se han vuelto románticas”.

Jeremy Allen White sería el primer novio de Rosalía después de que ella terminó su relación amorosa y compromiso con Rauw Alejandro en julio de 2023. La noticia fue confirmada por el portal People en Español el 25 de julio de 2023 La pareja había anunciado su compromiso en marzo de 2023.