Famosos Kevin González muere y cantante Raúl Beltrán reacciona: “Dios me lo reciba con los brazos abiertos” El cantautor compartió un mensaje en el que se despidió de su joven fan, quien perdió la vida a los 18 años la tarde del 10 de mayo. Kevin González padecía cáncer de colon en fase 4 y su último deseo era reencontrarse con sus padres detenidos por ICE.



Video Joven ‘influencer’ muere tras batalla contra el cáncer y a un año de recibir a su hijo en brazos

El reconocido cantante de música regional, Raúl Beltrán, reaccionó a la muerte de su admirador, Kevin González, ocurrida la tarde del domingo 10 de mayo.

El intérprete recurrió a su cuenta de TikTok para compartir un video del momento en el que se comunicó por medio de videollamada con el adolescente, quien fue diagnosticado con cáncer de colon terminal en enero pasado.

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“¡Dios me lo reciba con los brazos abiertos, mi compa! ¡Gracias por escuchar y ser fanático mío y de mi música! Un honor para mí haberle cantado. Buen viaje”, escribió él para acompañar el clip.

En la sección de comentarios, Jovany, hermano de Kevin, le respondió a su mensaje: “Gracias por cumplir el sueño de mi hermano”.

“Gracias a ustedes, mi compa, por apoyarme [en] mi música, de todo corazón”, le contestó el cantautor sinaloense.

Así fue la emotiva llamada entre Raúl Beltrán y Kevin González

De acuerdo con la grabación difundida por Raúl Beltrán, él llamó a Kevin González, quien se encontraba recostado en una cama.

“Saludos, mi amigo, aquí andamos a la orden. Le mando un fuerte abrazo, muchas gracias por escuchar mi música”, le dijo el artista al joven en un inicio.

“Échele muchas ganas y mucho corazón que todo se puede en esta vida”, igualmente le comentó. “Diosito me lo bendiga y puro para adelante”.

El cantautor entonó el tema ‘Difícil’, a petición del chico, quien permaneció siempre atento a la pantalla del celular.

@raulbeltranoficial 🙏🏼🥺Dios me lo reciba con los brazos abiertos mi compa ! Gracias por escuchar y ser fanático mío y de mi música ! Un honor para mí haberle cantado 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 buen viaje 🥺🙏🏼🔥🫡#raulbeltran #raulbeltranoficial ♬ sonido original - Raul Beltran Oficial

La historia de Kevin González

A finales de diciembre de 2025, Kevin González viajó a Chicago para visitar a su hermano Jovany, y fue entonces cuando comenzó a sentirse mal.

“Primero descartaron tuberculosis y otras cosas. Cuando diagnosticaron cáncer de colon fue como a mediados de enero. Ahí nos dieron la noticia de que a mi hermano le quedaban pocos días de vida”, relató Jovany, reporta N+ Univision.

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Ante el desalentador pronóstico, sus padres, Isidoro González y Norma Anabel Ramírez, intentaron trasladarse a Chicago desde México para acompañarlo, pero la visa humanitaria les fue negada.

Al intentar ingresar a Estados Unidos de manera irregular fueron arrestados por ICE y enviados al Centro Correccional de Florence, Arizona. Entretanto, Kevin empeoraba y solo deseaba poder verlos de nuevo.

El joven dejó Chicago y viajó a Durango, México, con la ilusión de que llegaran sus padres.

Finalmente, un juez escuchó de la situación y el jueves 7 de mayo ordenó la deportación de los papás a México. El sábado 9, finalmente los tres pudieron reencontrarse en una vivienda de Durango.