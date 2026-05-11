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Anahí sufre aparatosa caída tras realizar “artes circenses peligrosas”: ella revela cómo se encuentra

La cantante habló de su estado de salud luego de sufrir un accidente mientras practicaba pilates. “En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo”, escribió Anahí tras compartir el video de su aparatosa caída.

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Por:Elizabeth González
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Anahí sufrió una aparatosa caída tras realizar “artes circenses peligrosas” durante su entrenamiento de pilates.

Este lunes 11 de mayo, en vísperas de celebrar su cumpleaños 43, la cantante se dejó ver en medio de una sesión de pilates. Aunque todo parecía transcurrir con normalidad, Anahí sufrió un accidente que puedo causarle una importante lesión en el cuello.

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Anahí en su sesión de pilates.
Anahí en su sesión de pilates.
Imagen Anahí / Instagram

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“Y después de eso, ¿qué creen que me pasó amiguitos…?”, escribió y en seguida compartió el video de su accidente.

En las imágenes se puede ver a la exRBD caer desde una altura considerable sobre su espalda y cuello.

Así fue el accidente de la cantante.
Así fue el accidente de la cantante.
Imagen Anahí / Instagram

¿Cómo está Anahí tras el accidente?

En una siguiente historia de Instagram, Anahí compartió la imagen de una radiografía de su columna cervical, donde detalló que se encontraba bien y que solo había sido un susto.

“Todo bien GaD (gracias a Dios). Pero qué susto amiguitos…”, resaltó entre los emoticones de unas manitas orando y un corazón blanco.

Minutos mas tarde, Anahí reflexionó sobre lo ocurrido y, junto a una fotografía en la que aparece su esposo Manuel Velasco, y sus hijos, Manuel y Emiliano, describió aquel accidente como “artes circenses peligrosas”.

La exRBD reveló que se encuentra bien de salud y que solo fue un "susto".
La exRBD reveló que se encuentra bien de salud y que solo fue un "susto".
Imagen Anahí / Instagram


“En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo. Gracias a Dios no pasó nada. El verdadero POR INVETADA. Ahora a dar gracias infinitas y gozar a mis amores. Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas”, sentenció.

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