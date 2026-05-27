Ramsés Alemán

Actor de Mi Fortuna Es Amarte es sometido a cirugía a días de haberse convertido en padre

Ramsés Alemán, quien se convirtió en padre junto a su esposa Fernanda Urdapilleta hace un mes, tuvo que ser intervenido en el cuello. El actor explicó qué tiene.

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Por:Ashbya Meré
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Video Pareja de la vida real de Mi Fortuna es Amarte anuncia el nacimiento de su bebé: así lo presumen

Ramsés Alemán y su esposa Fernanda Urdapilleta se convirtieron en padres en abril, pero recientemente la pareja pasó un momento complicado porque el actor tuvo que ser sometido a una cirugía en el cuello.

Fue a través de un video en sus historias de Instagram que Ramsés compartió lo que sucedió, pues respondió a quienes le preguntaron por la cicatriz que se le veía y con humor aseguró que no era un "chupetón".

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"No es lo que parece", se lee en el video. "Hay mucha especulación en cuanto esto que creen que no nos aguantamos la cuarentena y cosas por el estilo, bueno fuera", contó Ramsés entre bromas.

El actor de Mi Fortuna Es Amarte explicó que fue intervenido debido a un quiste en el cuello.

" Me quitaron un quiste hace unas semanas, gracias a Dios fue benigno, entonces no hubo ningún tema, tuvieron que quitármelo, me pusieron puntos y ahí va la cicatriz", mostró.

Ramsés Alemán mostró la cicatriz de su cirugía.
Ramsés Alemán mostró la cicatriz de su cirugía.
Imagen Ramsés Alemán/Instagram

Afortunadamente la situación solo quedó en un 'susto' y no hubo mayores complicaciones y, de acuerdo con las imágenes del video, la herida está cicatrizada.

El 21 de abril Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta se convirtieron en padres, 11 meses después de haberse casado.

La pareja se enamoró durante las grabaciones de la telenovela Mi Fortuna Es Amarte en 2021.

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