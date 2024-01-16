Mi Fortuna es Amarte

Actores de ‘Mi fortuna es amarte’ tienen cita doble: publican foto

Fernanda Urdapilleta, Ramsés Alemán, Daniela Martínez y Andrés Vázquez emprendieron un viaje juntos que presumieron en sus redes sociales.

Video Así se enamoraron David Caro Levy y Valentina Buzzurro: su amor saltó de la pantalla a la vida real

‘Mi fortuna es amarte’, además de ser una de las telenovelas más exitosas en 2021, también fue el melodrama donde nacieron los romances entre Fernanda Urdapilleta con Ramsés Alemán y Daniela Martínez con Andrés Vázquez.

Aunque poco es lo que se sabe sobre la historia de amor de las ‘hijas’ de Susana González con los ‘hermanos’ de David Zepeda en la ficción, el pasado fin de semana los jóvenes actores compartieron una fotografía de su cita doble.

Ramsés Alemán fue el encargado de publicar la imagen en sus historias de Instagram, donde se le puede ver al lado de su novia, pero también junto a sus compañeros actores, quienes apenas en diciembre pasado hicieron público su noviazgo.

Los famosos se conocieron en 2021 en las grabaciones de 'Mi fortuna es amarte'.
Los famosos se conocieron en 2021 en las grabaciones de 'Mi fortuna es amarte'.
Imagen Ramsés Aleman / Instagram

De acuerdo con el retrato, la cita doble tuvo como destino una atracción de terror, pues los actores de ‘Mi fortuna es amarte’ posaron de lo más divertidos al lado de algunos zombies.

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán están comprometidos

Dos años después de un tórrido romance, los famosos se comprometieron el 9 de noviembre de 2023 en uno de sus viajes a California, Estados Unidos.

“Familia, amigos y seguidores, aquí les compartimos el momento más bello de nuestras vidas hasta hoy. Fue algo mágico de principio a fin, un viaje verdaderamente inolvidable”, claró el actor en Instagram.

Daniela Martínez y Andrés Vázquez: su amor traspasó la ficción

Dos años después de conocerse en las grabaciones de ‘Mi fortuna es amarte’, los jóvenes actores se dieron una oportunidad en el amor. El 17 de diciembre, el intérprete de ‘Pepe Pepe’ hizo público su noviazgo con la actriz, quien ahora, durante su estancia en Miami, no ha dejado de compartir mensajes de amor para él.

Daniela y Andrés hicieron público su noviazgo en diciembre de 2023.
Daniela y Andrés hicieron público su noviazgo en diciembre de 2023.
Imagen Daniela Martínez / Andrés Vázquez


Incluso, en su más reciente publicación le dedicó una estrofa de la canción 'Te lo prometo' de Humbe que dice: "Gracias a ti, por fin lo vi. Lo que yo siempre anhelaba, siempre estuvo enfrente de mí".

