Fernanda Urdapilleta

Actores de Mi Fortuna es Amarte serán papás: sorprenden con las primeras imágenes de su bebé

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán dieron a conocer que serán papás a seis meses de celebrar su boda religiosa en Monterrey, México.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Actores de Mi Fortuna es Amarte se casaron porque ella estaba embarazada? Esto revelan

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán serán papás tan solo seis meses después de celebrar su boda religiosa en Monterrey, México.

Los actores de Mi Fortuna es Amarte sorprendieron al publicar las primeras imágenes de su bebé, de quien todavía no han revelado si se trata de un niño o una niña.

“Mitad de ti + mitad de mí”, escribió la actriz en su publicación de Instagram, donde Ramsés Alemán aparece dándole un beso en su vientre.

Además de documentar los inicios de su relación, Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán mostraron, a través de una ecografía, las primeras imágenes de “bebé Alemán Urdapilleta”, como llaman a su pequeño de cariño.

Los actores habrían elegido el 9 de noviembre para compartir la noticia de su embarazo por una razón muy especial: hace dos años, escogieron esta misma fecha para anunciar su compromiso.

Así mostraron las primeras imágenes de su bebé.
Así mostraron las primeras imágenes de su bebé.
Imagen Fernanda Urdapilleta / Instagram

Morían por revelar que esperan a su primer bebé

Luego de que se diera a conocer su debut como papás en 2026, Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán agradecieron las muestras de cariño. Asimismo, confesaron que “morían” por compartir la noticia de su embarazo.

“¡¡¡No podemos con todos los mensajes de amor que nos han mandado!!! ¡Gracias por tanto! La familia Alemán Urdapilleta crece y moríamos por contarles esta noticia que nos trae cacheteando las banquetas”, confesó la actriz de Monteverde.

Su historia de amor

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán se enamoraron durante las grabaciones de la telenovela Mi Fortuna es Amarte en 2021. Después de casi dos años de relación, los actores se comprometieron el 9 de noviembre de 2023 en California, Estados Unidos.

El 4 de mayo de 2025, los famosos celebraron su boda religiosa en Monterrey, Nuevo León, México.

