Fernanda Urdapilleta ¡Actores de Mi Fortuna Es Amarte ya son papás!: comparten primera foto de su recién nacida La pareja de actores dio la bienvenida a su primogénita y lo anunciaron felizmente este 21 de abril. Ambos dedicaron palabras amorosas a su retoño.



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Video ¿Actores de Mi Fortuna es Amarte se casaron porque ella estaba embarazada? Esto revelan

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán dieron la bienvenida a su primera hija, así lo dieron a conocer la mañana de este 21 de abril.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el actor publicó una fotografía del nacimiento de su bebé y la acompañó con un amoroso mensaje.

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“¡Por fin! El milagro de la vida se hace presente con un amor tan grande que no cabe en mi pecho… ¡Bienvenida al mundo, mi cielo!”, escribió.

“Eres el regalo más hermoso que Dios nos pudo mandar. Tu mami y yo te amamos con la vida, y serás por siempre nuestro tesoro más grande”, añadió.

La actriz, por su parte, comentó el ‘post’ de su marido dándole la bienvenida a su “princesa”: “Te amo hasta el infinito”.

“Gracias por no soltarme nunca, Ramsés. ¡Eres el mejor esposo del mundo! Juntos por y para siempre”, fueron las palabras que anotó para él.

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán compartieron la primera foto de su hija. Imagen Ramsés Alemán/Instagram

Al momento, la pareja no ha dado a conocer cuál es el nombre de su retoño y tampoco datos acerca del alumbramiento.

Así anunciaron Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán que serían papás

El 9 de noviembre de 2025, Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán revelaron la feliz noticia del embarazo de la modelo.

“Mitad de ti + mitad de mí”, apuntó la estrella de melodramas para describir el clip que mostraba un ultrasonido de su primogénita.

Un mes después, en diciembre, ellos y sus seres queridos celebraron su fiesta de ‘gender reveal’, donde descubrieron que tendrían a una niña.

Así mostraron las primeras imágenes de su bebé. Imagen Fernanda Urdapilleta / Instagram

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán se casaron hace casi un año

La historia de amor de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán surgió mientras grababan la telenovela Mi Fortuna Es Amarte.

Tras casi dos años de relación, él le pidió matrimonio en noviembre de 2023, durante un viaje a California, Estados Unidos.