Fernanda Urdapilleta

¡Actores de Mi Fortuna Es Amarte ya son papás!: comparten primera foto de su recién nacida

La pareja de actores dio la bienvenida a su primogénita y lo anunciaron felizmente este 21 de abril. Ambos dedicaron palabras amorosas a su retoño.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video ¿Actores de Mi Fortuna es Amarte se casaron porque ella estaba embarazada? Esto revelan

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán dieron la bienvenida a su primera hija, así lo dieron a conocer la mañana de este 21 de abril.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el actor publicó una fotografía del nacimiento de su bebé y la acompañó con un amoroso mensaje.

PUBLICIDAD

“¡Por fin! El milagro de la vida se hace presente con un amor tan grande que no cabe en mi pecho… ¡Bienvenida al mundo, mi cielo!”, escribió.

“Eres el regalo más hermoso que Dios nos pudo mandar. Tu mami y yo te amamos con la vida, y serás por siempre nuestro tesoro más grande”, añadió.

Más sobre Fernanda Urdapilleta

Actores de Mi Fortuna es Amarte serán papás: sorprenden con las primeras imágenes de su bebé
1 mins

Actores de Mi Fortuna es Amarte serán papás: sorprenden con las primeras imágenes de su bebé

Univision Famosos
¿Actores de Mi Fortuna es Amarte se casaron porque ella estaba embarazada? Esto revelan
1:08

¿Actores de Mi Fortuna es Amarte se casaron porque ella estaba embarazada? Esto revelan

Univision Famosos
Actriz de Mi Fortuna es Amarte revela estar en “depresión” tras celebrar boda de 3 días
2 mins

Actriz de Mi Fortuna es Amarte revela estar en “depresión” tras celebrar boda de 3 días

Univision Famosos
¡Amor de telenovela!: actores de Mi Fortuna es Amarte se casan en la vida real y así fue la boda
1:04

¡Amor de telenovela!: actores de Mi Fortuna es Amarte se casan en la vida real y así fue la boda

Univision Famosos
Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán se casan: dan detalles de su próxima boda
1 mins

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán se casan: dan detalles de su próxima boda

Univision Famosos
Actor de Mi Fortuna Es Amarte revela detalles de su boda con Fernanda Urdapilleta
3 mins

Actor de Mi Fortuna Es Amarte revela detalles de su boda con Fernanda Urdapilleta

Univision Famosos
Actores de ‘Mi fortuna es amarte’ tienen cita doble: publican foto
2 mins

Actores de ‘Mi fortuna es amarte’ tienen cita doble: publican foto

Univision Famosos
‘Hijas’ de Susana González se enamoraron de los ‘hermanos’ de David Zepeda en la vida real
1 mins

‘Hijas’ de Susana González se enamoraron de los ‘hermanos’ de David Zepeda en la vida real

Univision Famosos
Fernanda Urdapilleta celebra así aniversario con Ramsés Alemán tras foto con la ‘esposa’ del actor
2 mins

Fernanda Urdapilleta celebra así aniversario con Ramsés Alemán tras foto con la ‘esposa’ del actor

Univision Famosos
Ramsés Alemán presume cómo le propuso matrimonio a Fernanda Urdapilleta: “Fue algo mágico”
2 mins

Ramsés Alemán presume cómo le propuso matrimonio a Fernanda Urdapilleta: “Fue algo mágico”

Univision Famosos

La actriz, por su parte, comentó el ‘post’ de su marido dándole la bienvenida a su “princesa”: “Te amo hasta el infinito”.

“Gracias por no soltarme nunca, Ramsés. ¡Eres el mejor esposo del mundo! Juntos por y para siempre”, fueron las palabras que anotó para él.

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán compartieron la primera foto de su hija.
Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán compartieron la primera foto de su hija.
Imagen Ramsés Alemán/Instagram

Al momento, la pareja no ha dado a conocer cuál es el nombre de su retoño y tampoco datos acerca del alumbramiento.

Así anunciaron Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán que serían papás

El 9 de noviembre de 2025, Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán revelaron la feliz noticia del embarazo de la modelo.

“Mitad de ti + mitad de mí”, apuntó la estrella de melodramas para describir el clip que mostraba un ultrasonido de su primogénita.

Un mes después, en diciembre, ellos y sus seres queridos celebraron su fiesta de ‘gender reveal’, donde descubrieron que tendrían a una niña.

Así mostraron las primeras imágenes de su bebé.
Así mostraron las primeras imágenes de su bebé.
Imagen Fernanda Urdapilleta / Instagram

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán se casaron hace casi un año

La historia de amor de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán surgió mientras grababan la telenovela Mi Fortuna Es Amarte.

Tras casi dos años de relación, él le pidió matrimonio en noviembre de 2023, durante un viaje a California, Estados Unidos.

Su boda religiosa se llevó a cabo el 4 de mayo de 2025 en Monterrey, Nuevo León, ante la presencia de sus familiares y amigos.

Relacionados:
Fernanda UrdapilletaRamsés AlemánHijos de famososFamososEmbarazo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
Doménica Montero
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX