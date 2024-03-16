Actor de Mi Fortuna Es Amarte revela detalles de su boda con Fernanda Urdapilleta

Video Emilio Osorio y Romina Marcos le dieron un regalo muy original a su hermano el día de su boda

Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta se conocieron en 2021 mientras grababan la telenovela 'Mi fortuna es amarte' y la química fue tanta que surgió un tórrido romance.

Tras casi dos años de noviazgo, la pareja se comprometió en noviembre de 2023 en San Diego y ahora el actor destapó detalles de su próxima boda con la joven actriz.

Ramsés Alemán destapa la exigencia que le hizo a Fernanda Urdapilleta para su boda

En entrevista con Edén Dorantes, Ramsés Alemán destapó lo entusiasmados que están por la planeación de su boda y, aunque todavía no tienen fecha, ya están organizando los detalles.

"Entusiasmado, contento y nervioso por la boda del próximo año, eso me tiene bastante ansioso. Todavía no tenemos fecha, de hecho este mes viajamos a Monterrey, pero tenemos prácticamente un año, va a ser para estas fechas en 2025 si Dios quiere", afirmó.

El actor aseguró que ya tienen el lugar en el que contraerán nupcias y que viajará a Monterrey para "apartar" todo para el enlace.

"Va a haber chiva y todo como en los XV años de Rubí, ya sabemos en qué lugar, pero hay que ir a separarlo, el salón, el grupo y la iglesia. Prácticamente es menos de un año ya lo que tenemos para organizarla, estamos muy nerviosos y felices", destacó.

Sobre los vestidos de novia que Fernanda Urdapilleta utilizará, el actor confesó que sabe que "habrá dos o tres" y destapó la exigencia que le puso a su prometida.

" Yo la única exigencia que tuve con Fer fue 'déjame llevar tenis, porque no me gustan los zapatos’, me dijo que sí y yo ya con eso estoy feliz. Entonces voy a ir en traje o smoking, vamos a ver qué se acomoda mejor, y con unos tenis", indicó.

Sobre los regalos para su boda, el actor indicó que no desean cosas físicas y que preferirían que fueran donaciones para pagar otras cosas.

"Estaría más 'cool', porque ya tenemos licuadora, lavadora y todo lo necesario, cubiertos para que no nos vayan a mandar, pero todo lo que es dinero en efectivo con mucho gusto lo recibimos", sentenció.

Ramsés Alemán habla del bebé que desea tener con Fernanda Urdapilleta

El galán de telenovelas se sinceró sobre la idea de tener un bebé con Fernanda Urdapilleta y es que destacó que ya formaron una familia, gracias a su mascota Milanesa.

"Ya vivimos juntos, ya tenemos una estabilidad, ya nos peleamos lo que nos tuvimos que pelear, ya nos entendimos, ya nos acoplamos, estamos más que felices de estar juntos y de iniciar una familia, que ya la tenemos con nuestra Milanesa, pero nos falta un mini Ram o una mini Fer o dos estaría mejor", comentó.

Ramsés Alemán indicó que le encantaría que fueran gemelos, pues sabe que Fernanda Urdapilleta será una excelente madre.