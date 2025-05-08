Fernanda Urdapilleta

Actriz de Mi Fortuna es Amarte revela estar en “depresión” tras celebrar boda de 3 días

Fernanda Urdapilleta reapareció en redes luego de celebrar su boda con Ramsés Alemán. La actriz admitió estar en “depresión” a días de dar el “sí, acepto” en el altar.

Video ¡Amor de telenovela!: actores de Mi Fortuna es Amarte se casan en la vida real y así fue la boda

Fernanda Urdapilleta, actriz de la telenovela Mi Fortuna es Amarte, reveló estar en “depresión” tras celebrar su boda de 3 días con el actor Ramsés Alemán.

Este jueves 8 de mayo, la intérprete de 27 años reapareció en redes sociales ‘recuperándose’ del festejo celebrado el 2 de mayo en Monterrey, Nuevo León, México, lugar del que es originario el actor.

“¿Cómo se supera el mejor fin de semana del mundo? La depresión post-boda es real”, escribió aparentemente en pijama y recostada en lo que parecería ser un sillón.

En depresión post boda.
Imagen Fernanda Urdapilleta / Instagram

La boda de 3 días de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán celebraron su boda civil el viernes 2 de mayo. Durante el enlace, los actores de Mi Fortuna es Amarte realizaron el ritual de la arena, el cual representa la unión de dos personas que desean estar juntas para siempre.

Fernanda y Ramsés realizaron el ritual de la arena en su boda civil.
Imagen Fernanda Urdapilleta / Instagram


El sábado 3 de mayo, los famosos se dieron cita junto a sus invitados en el Parque Fundidora de Monterrey para celebrar su enlace religioso, al que acudieron familiares y amigos cercanos.

Así celebraron su boda religiosa en Monterrey.
Imagen Fernanda Urdapilleta / Instagram


Mientras que el domingo 4 de mayo, como “guerreros”, se reunieron con sus invitados para seguir celebrando su unión con una tornaboda en el Coqui Club.

No tendrán luna de miel

Luego de celebrar su boda de 3 días, Fernanda Urdapilleta confesó a Posta que, aunque pensaban viajar a Hawái para celebrar su Luna de Miel, su plan de viajar juntos tendrá que esperar (por ahora) por una importante razón.

Su boda duró tres días.
Imagen Fernanda Urdapilleta / Instagram


“Definitivamente tenemos que posponer la luna de miel por cuestiones laborales. Gracias a Dios que es por cuestiones de esas. Habíamos pensado en Hawái, la verdad es un lugar que los dos morimos por conocer y nos encantaría que fuera ahí, pero bueno ya después veremos a dónde no vamos y si Dios quiere por ahí estaremos”, expresó.

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán se enamoraron durante las grabaciones de la telenovela Mi Fortuna es Amarte. Después de casi dos años de relación, los actores se comprometieron el 9 de noviembre de 2023 en California, Estados Unidos.


