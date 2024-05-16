Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán se casan: dan detalles de su próxima boda

Video Las bodas de famosos más esperadas para 2024: sus pedidas de mano fueron muy románticas

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán llegarán al altar en 2025. Los actores anunciaron que están listos para dar el siguiente paso en su relación, tan solo seis meses de comprometerse.

Loss actores de ‘Mi fortuna es amarte’ compartieron detalles de su próxima boda a través de Instagram, revelando que se llevará a cabo en la ciudad de origen de Ramsés Alemán.

PUBLICIDAD

“Estamos más que felices de compartirles que YA TENEMOS FECHA PARA CUMPLIR ESTE SUEÑO. Save our date! (reserva nuestra fecha)”, escribió la actriz este 16 de mayo.

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán se casan en 2025. Imagen Fernanda Urdapilleta Instagram / Ramsés Alemán Instagram

¿Cuándo se casan Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán?

La publicación de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán estuvo acompañada de un video, donde además de lucir atuendos de novios, los famosos revelaron que su boda se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, ciudad de la que es originario el intérprete de 32 años.

Los actores se conocieron en la telenovela 'Mi fortuna es amarte'. Imagen Fernanda Urdapilleta Instagram / Ramsés Alemán Instagram



“¡Hagan las maletas!”, dice la pre-invitación en forma de periódico que la intérprete de 26 años sostiene entre sus manos. “03 de mayo. Monterrey, Nuevo León. 2025”, se lee.

La boda de los famosos se realizará en Monterrey, Nuevo León. Imagen Fernanda Urdapilleta Instagram / Ramsés Alemán Instagram

Así comenzó su historia: un amor de telenovela