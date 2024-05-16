Fernanda Urdapilleta

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán se casan: dan detalles de su próxima boda

Los actores se conocieron en las grabaciones de la telenovela ‘Mi fortuna es amarte’. A finales de 2023, Ramsés Alemán le entregó el anillo de compromiso a Fernanda Urdapilleta en California, Estados Unidos.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán llegarán al altar en 2025. Los actores anunciaron que están listos para dar el siguiente paso en su relación, tan solo seis meses de comprometerse.

Loss actores de ‘Mi fortuna es amarte’ compartieron detalles de su próxima boda a través de Instagram, revelando que se llevará a cabo en la ciudad de origen de Ramsés Alemán.

“Estamos más que felices de compartirles que YA TENEMOS FECHA PARA CUMPLIR ESTE SUEÑO. Save our date! (reserva nuestra fecha)”, escribió la actriz este 16 de mayo.

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán se casan en 2025.
¿Cuándo se casan Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán?

La publicación de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán estuvo acompañada de un video, donde además de lucir atuendos de novios, los famosos revelaron que su boda se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, ciudad de la que es originario el intérprete de 32 años.

Los actores se conocieron en la telenovela 'Mi fortuna es amarte'.
“¡Hagan las maletas!”, dice la pre-invitación en forma de periódico que la intérprete de 26 años sostiene entre sus manos. “03 de mayo. Monterrey, Nuevo León. 2025”, se lee.

La boda de los famosos se realizará en Monterrey, Nuevo León.
Así comenzó su historia: un amor de telenovela

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán se enamoraron durante las grabaciones de la telenovela ‘Mi fortuna es amarte’. Después de casi dos años de relación, los actores se comprometieron el 9 de noviembre de 2023 en California, Estados Unidos.

