Carmen Villalobos Agresor a miembros de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' había violentado el lugar un día antes: revelan posible móvil El comandante de la Policía de Bogotá dio avances sobre la investigación del ataque a la producción de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', en donde resultaron tres muertos y un herido que continúa hospitalizado.



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El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, dio a conocer los avances en la investigación del ataque a la producción de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' que dejó tres muertos y un herido.

Las autoridades ya descartaron las hipótesis de que Josué Cubillos haya intentado robar o ejecutar una orden de sicariato, y también está confirmado que el agresor padecía de "psicosis y esquizofrenia".

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¿Por qué atacó a la producción de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'?

El comandante Giovanni Cristancho informó que un día antes el agresor visitó el hospital Roosevelt, lugar donde estaba la producción de la telenovela, y también hubo un incidente violento.

Según la información proporcionada, Cubillos acudió a la institución para pedir su historial clínico, pero el hospital no lo tenía registrado como paciente: " Fue agresivo y los guardias lo tuvieron que sacar. Le decomisaron un arma blanca y le hicieron un comparendo", declaró a Caracol Radio.

Un día después, regresó al hospital y fue cuando atacó a la producción de la telenovela: " Pensamos que creía que [la víctima] era una persona de seguridad del instituto. Es la única conclusión que podemos dar. Es el único antecedente que podemos asociar. [Los trabajadores del rodaje] llevaban un día en este lugar. No hay otras circunstancias, otro elemento que nos pueda dar otra hipótesis", explicó el comandante.

El agresor padecía "un trastorno psicótico asociado al consumo de sustancias estupefacientes, con episodios de desorganización del pensamiento y con un diagnóstico diferencial de esquizofrenia", por lo que en muchas ocasiones no podía diferenciar lo que era real y lo que no.

Por tal motivo, tenía registros de "internaciones en distintos institutos de la ciudad". Además, también hay reportes de vecinos que lo acusaron de haberlos amenazado de muerte.

Integrantes de la producción dejados en libertad

Luego de que Josué Cubillos degollara a uno de los miembros de la producción de la telenovela en la reja de la entrada al estacionamiento, algunos de sus compañeros lo auxiliaron e intentaron detener a Josué, sin embargo, el hombre agredió con el arma blanca a dos más, pero al final lograron abatirlo y lo golpearon brutalmente quitándole la vida.

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En el incidente dos hombres de la producción perdieron la vida, Henry Benavides y Nicolás Perdomo, y uno más permanece hospitalizado con un diagnóstico reservado, mientras que el agresor también murió.

Cuatro hombres del equipo de producción fueron detenidos, pero ya fueron dejados en libertad y llevarán su proceso legal fuera de la cárcel, pues la defensa alegó que "actuaron en legítima defensa".