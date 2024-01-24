Ana Patricia habla de su problema de salud y su repentina salida de un episodio de Enamorándonos

Ana Patricia Gámez se ausentó de Enámorandonos el pasado 23 de enero, abandonando el show a medio programa. Fue su compañera Migbelis Castellanos quien la suplió en el tiempo restante de la emisión.

Rafael Araneda informó que la presentadora mexicana "se sintió un poquito mal, cosas de chicas", pero aseguró que estaba descansando en el camerino y "todo estaba bien".

¿Qué le pasó a Ana Patricia Gámez?

La exreina de Nuestra Belleza Latina publicó un mensaje en Instagram la tarde de este 24 de enero, para explicar lo que le sucedió en el show.

Gámez señaló que, tras el malestar acudió a practicarse una serie de estudios, y los resultados arrojaron que todo se debió a una situación que padece desde pequeña.

"Gracias a todos por sus mensajes. Ayer no pude continuar en Enamorándonos porque me sentía muy débil, me hice estudios y resultó hemoglobina baja, desde niña he sufrido de anemia", compartió en Instagram.

Además, señaló que la situación "empeoró con lo que nos pasa cada mes a las mujeres", pero dejó claro que estaba "bien, solo un poco débil y mareada aún. ¡Nos vemos pronto!", finalizó en su mensaje sin informar cuándo regresará al show de Unimás que se transmite de lunes a viernes a las 8P/7C.

Ana Patricia explicó por qué abandonó Enamorándonos a medio programa. Imagen Ana Patricia/Instagram

Ana Patricia habría terminado en el hospital

De acuerdo con información de la periodista Mandy Fridmann, la presentadora se habría sentido mal en uno de los cortes comerciales y "se tuvo que sentar de la fuerte puntada que le dio en la espalda. Comenzó a marearse, y a sudar frío", por lo cual se fue al camerino.

Tras el malestar de Ana Patricia, la producción decidió llevarla a un hospital, donde fue atendida y sometida a una serie de estudios. Finalmente, los médicos diagnosticaron que solo se trataba de una baja de hemoglobina y se fue a casa a convalecer.

Según la periodista, este 24 de enero nuevamente volvió a sentirse "débil y con mareos", por lo cual estará fuera de Enamorándonos por unos días, para su completa recuperación.

