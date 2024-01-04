Ana Patricia encara uno de sus grandes "miedos" en plenas vacaciones: así reacciona con su familia
Ana Patricia Gámez se encuentra en Aspen en donde ha iniciado el 2024 junto a su familia. En aquellas tierras hizo frente a uno de sus más grandes temores. Esto fue lo que pasó.
Ana Patricia Gámez se fue a pasar el inicio de este 2024 a Aspen, uno de los destinos invernales favoritos de muchos.
La presentadora de Enamorándonos Recargado viajó a aquellas tierras junto a su marido, Luis Carlos Martínez, y sus hijos Giulietta (8 años) y Gael (5).
Con ellos como testigos hizo frente a uno de los grandes "miedos" que tiene.
Ana Patricia y sus vacaciones en Aspen
La presentadora ha documentado parte de los momentos que ha pasado con su familia en sus vacaciones de Año Nuevo.
Uno de ellos ha tenido que ver con uno de los temores que por mucho tiempo ha tenido y que ahora, en plena nieve de las Montañas Rocosas de Colorado, ella hizo frente.
Ana Patricia Gámez encaró una de las pruebas más difíciles y, aunque parece que no fue fácil, lo logró: su miedo a esquiar en nieve.
"Esquiar no es de mis deportes favoritos, de hecho le tengo mucho respeto por no decir miedo", confesó en una publicación que hizo en Instagram este miércoles 3 de enero.
"Hoy en mi primera clase de este viaje pude avanzar un poco más, por lo menos no me caí ninguna vez", reveló junto a imágenes de su desempeño sobre la nieve a la que también enfrentaron sus dos hijos.
"Me toca aprender bien y no tener miedo así como mi Giulietta y Gael", expresó.
Luego, en el segundo día de prácticas tuvo una revelación sobre ese miedo que tenía a esquiar.
"Logré bajar una pista azul sin caerme, pero me duelen mucho las piernas, descubrí que mi miedo es a las alturas y a la velocidad", explicó.
A la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 se le vio feliz en las fotos que compartió consiguiendo vencer sus temores mientras bajaba las colinas.
Además, contó con el apoyo de su familia quienes también surcaron la nieve: "Giulietta hizo sus primeros brincos, Gael pasó a nivel 2 en la escuela y Luis pues qué les digo, parece 'pro' (profesional)", compartió.
" Tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo", se le escucha decir en un video que compartió haciendo este deporte de invierno.
"Tú puedes", le escribió su cuñada Karla Martínez, echándole porras a la distancia.
Alejandro Chaban y Satcha Pretto también la animaron tras sus hazañas sobre la nieve.