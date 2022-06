¿Qué ha sido de Angélica Rivera tras dejar de ser la primera dama? Su belleza está intacta

Desde finales de los ochenta hasta la década del 2000, Angélica Rivera cautivó a la audiencia con sus protagónicos en telenovelas. La actriz se ganó el corazón del público con memorables personajes, entre los que destaca su interpretación de Teresa Hernández ‘La Gaviota’ en la telenovela ‘Destilando amor’, la cual puedes disfrutar gratis en ViX.

No obstante, tras una trayectoria de casi 20 años en la televisión, sus días de telenovelas terminaron cuando se casó con Enrique Peña Nieto en noviembre de 2010, cuando el político aún era gobernador del Estado de México.

Dos años después, Peña Nieto fue electo presidente de México y la actriz se convirtió en la primera dama de este país.

Una vez que finalizó el sexenio de Peña en 2018, muchos fans esperaban el regreso de Angélica Rivera a la pantalla chica. La expectativa por verla nuevamente en telenovelas aumentó cuando se divorció del expresidente mexicano en 2019.

Sin embargo, la protagonista de ‘La Dueña’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) se ha mantenido ajena al mundo del espectáculo e incluso de la vida pública en general.

Angélica Rivera cerró sus redes sociales



Dos meses después de anunciar su divorcio de Peña Nieto, en junio de 2019, la actriz sorprendió con la desaparición de sus redes sociales. Durante un tiempo su perfil en la plataforma de Instagram no existió. No obstante, actualmente Angélica mantiene su cuenta privada en esta red social.

Angélica Rivera se mudó a Estados Unidos



A inicios del 2019, la actriz se despidió de México y encontró un nuevo hogar en Los Ángeles, California, EEUU. En este país, la actriz ha mantenido un bajo perfil. Sin embargo, gracias a sus hijas, Sofía, Regina y Fernanda Castro, los fans de Rivera han podido conocer un poco de su vida alejada de las cámaras.

Las hijas de Angélica Rivera muestran en redes sociales un poco de la vida de la actriz: fotos



Sofía, Regina y Fernanda Castro, hijas también del productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, con quien la actriz mantuvo una relación de 14 años, suelen publicar en redes sociales bellos momentos con su mamá, así como emotivos mensajes para ella.

Por ejemplo, Sofía Castro, la mayor de las tres, considera a Angélica Rivera “su mejor amiga, su otra mitad y su confidente”.



De las tres hermanas Castro, Sofía es quien tiene más fotos con su mamá en Instagram, en donde constantemente le reitera lo mucho que la admira y la quiere.



Por su parte, Fernanda Castro ha encontrado en la actriz una gran guía. Desafortunadamente, en los últimos años no han podido disfrutar diariamente de momentos mamá e hija, ya que estaban separadas por casi 3 mil millas.

Fernanda estudió durante cuatro años la universidad en Berklee College of Music en Boston, Massachusetts; mientras que la residencia principal de Angélica Rivera es en Los Ángeles.

No obstante, recientemente la actriz acompañó a su hija en un momento muy importante en su vida académica: su graduación de la universidad.

Cargando Video... Angélica Rivera y José Alberto Castro celebran la graduación de su segunda hija

Regina Castro, la menor de las tres, también cuenta con varias fotos con su mami, como esta reciente selfie de febrero de 2022 con la que Angélica Rivera cautivó con su belleza y juventud a los seguidores de su hija.

“Que guapa y hermosa esta tu mamá”; “Angélica se ve divina. Parece una chavita”; “Bellísimas”; “Cada vez que veo a tu mamá es como si hubiera congelado el tiempo. Se ve súper joven”, “Hermosas”, son algunos de los halagos que recibió la actriz de ‘La Dueña’ en el perfil de Regina.



Además de las fotos de Angélica Rivera que comparten sus hijas en redes sociales, la actriz también ha sido captada por los paparazzis. Aquí un par de sus fotos más recientes capturadas en febrero de 2022.

Angélica Rivera mantiene una estrecha relación con José Alberto ‘El Güero’ Castro



A pesar que ya no son pareja, la actriz y el productor han demostrado que la familia que crearon juntos es muy importante para ellos. Cada año, los exesposos se juntan en una bonita tradición familiar: pasar las fiestas navideñas juntos.



Sofía Castro ha publicado varias de las postales de Navidad de los últimos años, en donde Angélica siempre luce sonriente.

Además, en 2021, los exesposos se aventuraron a lucir la misma pijama para esta bella tradición.

¿Angélica Rivera regresará a las telenovelas?



El bajo perfil de la actriz y su silencio ante un posible regreso a la televisión podrían apuntar que este capítulo ya se cerró definitivamente.

Además, en 2021, ‘El Güero’ Castro reveló en un encuentro con la prensa que ‘La Gaviota’ no estaba trabajando en ningún proyecto del mundo del espectáculo. No obstante, advirtió que le daría mucho gusto verla nuevamente en la pantalla.

“Si yo tuviera en mis manos un personaje, una historia adecuados para ella, no dudaría en invitarla, no dudaría, la verdad sería algo que me daría mucho gusto, es una mujer que tiene mucho talento y yo espero que pronto regrese. No tiene que ser conmigo, yo creo que pronto tendrá un proyecto que valga la pena para ella y que lo pueda realizar”.