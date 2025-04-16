Productora que murió preparaba su boda, pero meses atrás enfrentó el fallecimiento de una pareja

Video Muere productora de noticiario a los 27 años: se iba a casar en septiembre

Karen Gabriela Hernández Vera, productora de noticias de la cadena Multimedios, murió el 14 de abril a los 27 años. La joven se encontraba en los preparativos de su boda con el también productor Erick Valdez. Sin embargo, antes de comenzar una relación con él, enfrentó la muerte de Brandon Gómez, su anterior novio.

El 2 de mayo de 2024, la ‘señorita productora’, como le decían cariñosamente en Telediario matutino, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida para Brando, quien acababa de fallecer.

“No te vas solo, te llevas mi corazón. Mi precioso. Gracias por tanta alegría, por esos momentos tan bonitos, por ser el mejor novio. Teníamos tantos planes y sueños juntos que estoy segura que en otra vida se harán realidad. Hicimos el momento indicado que tanto quisimos, espero haberte hecho tan feliz como tú me hiciste a mí”, expresó.

La publicación de Karen Hernández estuvo acompañada de varias fotografías con su entonces novio, de quien no reveló su causa de muerte. En los siguientes días, la creadora de contenido aseguró que Brandon estaba “orgulloso” de ella y que “el show” debía continuar.

“De corazón GRACIAS a todos los que están conmigo y no me han dejado caer. Brandon para mí era un sueño que se estaba haciendo realidad. Me gusta pensar que en otra vida seguimos cumpliendo ese sueño que después de tanto tiempo nos costó empezar. Siempre le decía que estando con él nada podía salir mal y ahora que doy cuenta que lo único que puede salir mal es no estar con él”, expresó el 5 de mayo.

La 'influencer' enfrentó la muerte de su ex un año antes. Imagen Karen Hernández / Instagram



“‘El show tiene que continuar’ decía mi papá y es una frase que cada día me recuerdo desde que él ya no está. Ahora con más motivos, por él y por Brandon seguirá el show, seguirá la vida… por todos los que aún tengo aquí”, agregó.

Además, insistió que en a su entonces novio “le gustaba ver mis videos y esperaba ‘el outfit del día’ aunque supiera perfectamente qué traía puesto y cada que podía me decía que estaba orgulloso que se sentía de mí, así como yo de él”.

La última publicación que hizo referente a su expareja fue el 12 de mayo, cuando compartió imágenes de la que sería su "última cita".

“Tenía este video pendiente y probablemente el video más difícil, desde el editarlo hasta publicarlo. Ese día fuimos muy felices, hablamos de todos los planes que teníamos y todo lo que nos hacía felices en ese momento sin imaginar todo lo que pasaría después. Aunque tuviera la respuesta del ‘por qué’ no aliviaría este corazón roto, esta mente rota”, sentenció.

Karen Hernández tenía su vlog en Instagram. Imagen Karen Hernández / Instagram



Según ella misma documentaba en su cuenta de Instagram, el amor tocó nuevamente a su vida ese mismo año. El 17 de septiembre de 2024 se dejó ver muy enamorada de Erick Valdez, con quien preparaba su boda para el próximo septiembre de 2025 en Acapulco.