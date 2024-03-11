Eugenio Derbez

Eugenio Derbez compara a Billie Eilish con Verónica Castro tras su asistencia a los Premios Oscar

El actor no dudó en referirse a la joven cantante como si fuera la querida actriz mexicana, esto aparentemente debido a su ‘look’.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Los vestidos más lujosos y extravagantes de los Oscar 2024: princesas modernas y ¿un edredón?

Eugenio Derbez no fue uno de los latinos asistentes a los Premios Oscar 2024, celebrados este 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles; sin embargo, demostró que estuvo atento a lo que ahí sucedía.

El actor recurrió a su cuenta de Instagram para compartir, en primer lugar, un video en el que explicó “lo que no sabías” del importante evento.

PUBLICIDAD

Con imágenes de su presencia en la celebración de 2022, el comediante cuenta durante el clip que, por ejemplo, “hay unos estudiantes que tienen contratados”.

“Porque cuando alguien va al baño, ellos se sientan en los lugares para que nunca se vea un asiento vacío durante la ceremonia”, explica.

Eugenio Derbez bromea sobre Billie Eilish

Más sobre Eugenio Derbez

Hijos de Eugenio Derbez responden a Victoria Ruffo sobre que el actor “nunca ha sabido” ser padre
0:46

Hijos de Eugenio Derbez responden a Victoria Ruffo sobre que el actor “nunca ha sabido” ser padre

Univision Famosos
Victoria Ruffo exhibe a Eugenio Derbez por no saber ser papá y él así reacciona
0:55

Victoria Ruffo exhibe a Eugenio Derbez por no saber ser papá y él así reacciona

Univision Famosos
José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá
1:01

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Univision Famosos
Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"
1 mins

Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"

Univision Famosos
Acusan a Derbez de encerrar a Sammy cuando trabajaban: Eugenio explica por qué lo vigilaban
1:11

Acusan a Derbez de encerrar a Sammy cuando trabajaban: Eugenio explica por qué lo vigilaban

Univision Famosos
Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra
0:54

Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra

Univision Famosos
Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”
0:54

Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”

Univision Famosos
Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición
0:46

Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición

Univision Famosos
Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad
1:00

Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos

Siguiendo con sus comentarios sobre la edición 96 de los Premios Oscar, Eugenio Derbez sacó a relucir su sentido del humor.

Él envió en su canal de difusión de WhatsApp una fotografía en la que aparece Billie Eilish posando ante las cámaras a su paso por la alfombra roja.

“‘Vero Castro llegando a los #Oscars2024”, escribió para describir la imagen.

Eugenio Derbez compartió este mensaje sobre Billie Eilish en los Premios Oscar 2024.
Eugenio Derbez compartió este mensaje sobre Billie Eilish en los Premios Oscar 2024.
Imagen Eugenio Derbez/WhatsApp


La cantante, de 22 años, llevaba una falda blanca con negro de Chanel combinada con un blazer completamente oscuro, calcetas blancas y zapatos de charol Mary Jane, según Vogue.

En la ceremonia, ella subió al escenario para interpretar ‘What I Was Made For’, tema que compuso para la película ‘Barbie’ y que resultó ganador en la categoría Mejor canción original.

Con su chiste al comparar a quien fuera la protagonista de ‘Rosa Salvaje’ y la cantautora estadounidense, el también productor mexicano consiguió diversas reacciones de sus seguidores.

No obstante, él no fue el único en equiparar a Eilish con Verónica, de 71 años, toda vez que en X (antes Twitter) diversos usuarios publicaron acerca de ello.

Billie Eilish fue comparada con Verónica Castro en X.
Billie Eilish fue comparada con Verónica Castro en X.
Imagen @PatoAponte13/X

Billie Eilish hace historia en los Premios Oscar 2024

Alejada de las comparativas con Verónica Castro, Billie Eilish rompió, junto con su hermano Finneas O’Connell, un récord en los Premios Oscar de este año.

PUBLICIDAD

Ellos se convirtieron en los compositores más jóvenes en ganar más de una estatuilla, pues en 2022 triunfaron en la misma categoría, Mejor canción original, gracias a ‘No time to die’ de la cinta homónima sobre James Bond.

“Tuve una pesadilla acerca de esto anoche”, aseveró la estrella de la música al inicio de su discurso de aceptación del reconocimiento. “Simplemente no pensé que esto sucedería. No me lo esperaba”.

Relacionados:
Eugenio DerbezBillie EilishVerónica CastroPremios Oscar 2024

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD