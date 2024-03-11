Eugenio Derbez compara a Billie Eilish con Verónica Castro tras su asistencia a los Premios Oscar

Video Los vestidos más lujosos y extravagantes de los Oscar 2024: princesas modernas y ¿un edredón?

Eugenio Derbez no fue uno de los latinos asistentes a los Premios Oscar 2024, celebrados este 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles; sin embargo, demostró que estuvo atento a lo que ahí sucedía.

El actor recurrió a su cuenta de Instagram para compartir, en primer lugar, un video en el que explicó “lo que no sabías” del importante evento.

Con imágenes de su presencia en la celebración de 2022, el comediante cuenta durante el clip que, por ejemplo, “hay unos estudiantes que tienen contratados”.

“Porque cuando alguien va al baño, ellos se sientan en los lugares para que nunca se vea un asiento vacío durante la ceremonia”, explica.

Eugenio Derbez bromea sobre Billie Eilish

Siguiendo con sus comentarios sobre la edición 96 de los Premios Oscar, Eugenio Derbez sacó a relucir su sentido del humor.

Él envió en su canal de difusión de WhatsApp una fotografía en la que aparece Billie Eilish posando ante las cámaras a su paso por la alfombra roja.

“‘Vero Castro llegando a los #Oscars2024”, escribió para describir la imagen.

Eugenio Derbez compartió este mensaje sobre Billie Eilish en los Premios Oscar 2024. Imagen Eugenio Derbez/WhatsApp



La cantante, de 22 años, llevaba una falda blanca con negro de Chanel combinada con un blazer completamente oscuro, calcetas blancas y zapatos de charol Mary Jane, según Vogue.

En la ceremonia, ella subió al escenario para interpretar ‘What I Was Made For’, tema que compuso para la película ‘Barbie’ y que resultó ganador en la categoría Mejor canción original.

Con su chiste al comparar a quien fuera la protagonista de ‘Rosa Salvaje’ y la cantautora estadounidense, el también productor mexicano consiguió diversas reacciones de sus seguidores.

No obstante, él no fue el único en equiparar a Eilish con Verónica, de 71 años, toda vez que en X (antes Twitter) diversos usuarios publicaron acerca de ello.

Billie Eilish fue comparada con Verónica Castro en X. Imagen @PatoAponte13/X

Billie Eilish hace historia en los Premios Oscar 2024

Alejada de las comparativas con Verónica Castro, Billie Eilish rompió, junto con su hermano Finneas O’Connell, un récord en los Premios Oscar de este año.

Ellos se convirtieron en los compositores más jóvenes en ganar más de una estatuilla, pues en 2022 triunfaron en la misma categoría, Mejor canción original, gracias a ‘No time to die’ de la cinta homónima sobre James Bond.