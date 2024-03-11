¿Qué tan desnudo estuvo realmente John Cena durante los Oscar? Estas fotos lo revelan

Video Chef Jesus sorprende al aparecer sin ropa como John Cena en los Premios Oscar

La edición 96 de los Premios Oscar estuvo repleta de celebridades que lucieron sus mejores ‘looks’ para impresionar en una de las noches más importantes del llamado ‘Séptimo arte’.

Sin embargo, uno de los momentos más memorables de la ceremonia se lo llevó John Cena y lo hizo, irónicamente, sin tener que utilizar ninguna prenda de alta costura.

PUBLICIDAD

De hecho, el luchador profesional convertido en actor apareció sin ropa en el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles para presentar los nominados en la categoría Mejor vestuario.

John Cena en los Premios Oscar 2024. Imagen Kevin Winter/Getty Images



Él únicamente cubrió su entrepierna con un sobre (del doble del tamaño usual), el cual puntualizó no iba a “poder abrir” para leer el nombre del ganador.

Luego de que los contendientes a la estatuilla salieran en la transmisión en vivo, la toma mostró a Cena usando una cortina de color dorada a modo de toga, la cual el ‘host’, Jimmy Kimmel, terminaba de amarrar.

Jimmy Kimmel 'vistiendo' a John Cena en los Premios Oscar 2024. Imagen Kevin Winter/Getty Images

¿Qué tan desnudo estuvo realmente John Cena?

Deduciblemente, dicho momento viral de John Cena en los Premios Oscar 2024 estaba planificado como parte del desarrollo de la conducción de Jimmy Kimmel.

El también productor de televisión inclusive recordó al aire, antes de que su cómplice saliera a cuadro, que ya han pasado 50 años desde que un hombre desnudo irrumpió en el escenario durante la ceremonia de 1974.

Dado que ya el instante se encontraba preparado, la estrella de la WWE en realidad no se estaba 100 por ciento encuerado, como parecía.

En la cuenta de Facebook de Variety se publicaron una serie de fotografías que dejaron al descubierto que Cena tenía un pedazo de tela color piel pegada a su zona íntima.

John Cena se cubrió así para su momento en los Premios Oscar 2024. Imagen Variety/Facebook



Un trapo más grande asimismo cubría sus glúteos, por lo que él corría un riesgo mínimo de ser expuesto si accidentalmente algo inesperado sucedía al tiempo que la cámara lo enfocaba.

John Cena en el 'backstage' de los Premios Oscar 2024. Imagen Handout/Getty Images



Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado acerca de cómo se sintió por realizar su acto ante las decenas de presentes y los millones de espectadores.

PUBLICIDAD

Por su parte, Rob Mills, vicepresidente ejecutivo de entretenimiento alternativo y sin guion de Walt Disney Television, quien trabajó con el equipo que produjo los Premios Oscar 2024, contó que detalles al ya citado medio.

“Había muchas reservas, no sólo a una multa de la (Federal Communications Commission) FCC, sino a posibles denuncias”, dijo.

Para evitar penalizaciones, se realizaron ensayos, en un ‘set’ cerrado ya que deseaban mantener todo en secreto, “intensos” y se aseguraron de que Cena “pareciera un muñeco Ken por delante”.

Así fue el cambio de John Cena

Si bien el instante en el que John Cena se colocó la toga encima no fue televisado, una persona en el público lo grabó y publicó en redes sociales, donde se difundió masivamente.

Gracias al clip se puede apreciar que, en cuanto los competidores a Mejor vestuario aparecieron en la pantalla, las luces en el escenario se apagaron y miembros del ‘staff’ de la premiación corrieron hasta el intérprete para colocarle la indumentaria.

Al encenderse nuevamente la iluminación, los trabajadores corrieron a bastidores y solamente quedó Jimmy Kimmel para aparentar que él era el responsable de la transformación.