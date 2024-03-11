¿Qué tan desnudo estuvo realmente John Cena durante los Oscar? Estas fotos lo revelan
El actor protagonizó uno de los momentos más graciosos y virales de la ceremonia al aparecer sin ropa. Fotografías tomadas detrás de cámaras revelan qué llevaba puesto en realidad.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
La edición 96 de los Premios Oscar estuvo repleta de celebridades que lucieron sus mejores ‘looks’ para impresionar en una de las noches más importantes del llamado ‘Séptimo arte’.
Sin embargo, uno de los momentos más memorables de la ceremonia se lo llevó John Cena y lo hizo, irónicamente, sin tener que utilizar ninguna prenda de alta costura.
De hecho, el luchador profesional convertido en actor apareció sin ropa en el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles para presentar los nominados en la categoría Mejor vestuario.
Él únicamente cubrió su entrepierna con un sobre (del doble del tamaño usual), el cual puntualizó no iba a “poder abrir” para leer el nombre del ganador.
Luego de que los contendientes a la estatuilla salieran en la transmisión en vivo, la toma mostró a Cena usando una cortina de color dorada a modo de toga, la cual el ‘host’, Jimmy Kimmel, terminaba de amarrar.
¿Qué tan desnudo estuvo realmente John Cena?
Deduciblemente, dicho momento viral de John Cena en los Premios Oscar 2024 estaba planificado como parte del desarrollo de la conducción de Jimmy Kimmel.
El también productor de televisión inclusive recordó al aire, antes de que su cómplice saliera a cuadro, que ya han pasado 50 años desde que un hombre desnudo irrumpió en el escenario durante la ceremonia de 1974.
Dado que ya el instante se encontraba preparado, la estrella de la WWE en realidad no se estaba 100 por ciento encuerado, como parecía.
En la cuenta de Facebook de Variety se publicaron una serie de fotografías que dejaron al descubierto que Cena tenía un pedazo de tela color piel pegada a su zona íntima.
Un trapo más grande asimismo cubría sus glúteos, por lo que él corría un riesgo mínimo de ser expuesto si accidentalmente algo inesperado sucedía al tiempo que la cámara lo enfocaba.
Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado acerca de cómo se sintió por realizar su acto ante las decenas de presentes y los millones de espectadores.
Por su parte, Rob Mills, vicepresidente ejecutivo de entretenimiento alternativo y sin guion de Walt Disney Television, quien trabajó con el equipo que produjo los Premios Oscar 2024, contó que detalles al ya citado medio.
“Había muchas reservas, no sólo a una multa de la (Federal Communications Commission) FCC, sino a posibles denuncias”, dijo.
Para evitar penalizaciones, se realizaron ensayos, en un ‘set’ cerrado ya que deseaban mantener todo en secreto, “intensos” y se aseguraron de que Cena “pareciera un muñeco Ken por delante”.
Así fue el cambio de John Cena
Si bien el instante en el que John Cena se colocó la toga encima no fue televisado, una persona en el público lo grabó y publicó en redes sociales, donde se difundió masivamente.
Gracias al clip se puede apreciar que, en cuanto los competidores a Mejor vestuario aparecieron en la pantalla, las luces en el escenario se apagaron y miembros del ‘staff’ de la premiación corrieron hasta el intérprete para colocarle la indumentaria.
Al encenderse nuevamente la iluminación, los trabajadores corrieron a bastidores y solamente quedó Jimmy Kimmel para aparentar que él era el responsable de la transformación.
Here’s how John Cena went from fully naked (!!!) to partially clothed while costume design nominees reel played. Jimmy Kimmel really did help. #Oscars pic.twitter.com/dZPA7qmbgf— Chris Gardner (@chrissgardner) March 11, 2024