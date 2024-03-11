Emma Stone sufrió un accidente con su vestido al ganar un Premio Oscar: esto le pasó

Video Los vestidos más lujosos y extravagantes de los Oscar 2024: princesas modernas y ¿un edredón?

Emma Stone vivió un conmovedor y divertido momento al triunfar como la ganadora en la categoría Mejor actriz de la edición 96 de los Premios Oscar, este 10 de marzo.

La intérprete recibió dicho reconocimiento por su trabajo como ‘Bella Baxter’ en la película ‘Poor Things’, en la que compartió protagónico con Mark Ruffalo. Pero la actriz no solo pasó buenos momentos en la ceremonia.

¿Qué le sucedió a Emma Stone?

Luego de que Michelle Yeoh anunciara que la estatuilla era para Emma Stone, ella se levantó de su asiento y se dirigió hacia el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles.

Justo al terminar de subir las escaleras, la intérprete miró a sus colegas, Jessica Lange, Jennifer Lawrence, Charlize Theron y Sally Field, y les indicó que había sucedido un accidente con su ‘outfit’.

Emma Stone sufrió un percance con su vestido en los Premios Oscar 2024. Imagen Kevin Winter/Getty Images



“Mi vestido está roto”, dijo en cuanto llegó finalmente al micrófono, girándose para mostrar a todos los presentes que la tela se había desprendido en la zona del cierre.

La estrella se apresuró a revelar que, para ella, el instante en el que el incidente ocurrió fue mientras disfrutaba de la interpretación musical de Ryan Gosling, quien se le acercó para que se le uniera en el canto.

“Creo que sucedió durante ‘I’m Just Ken’. Estoy bastante segura”, sentenció al tiempo que miraba aparentemente hacia donde se encontraba el actor.

Emma Stone aseveró que el incidente con su vestuario sucedió mientras disfrutaba de la interpretación de Ryan Gosling. Imagen Kevin Winter/Getty Images



Ella lució una creación sin tirantes de Louis Vuitton en color verde menta y complementó su ‘look’ con un collar de diamantes amarillo de 30 quilates de la colección de Alta Joyería de la misma firma, según People.

Para terminar su discurso de aceptación de la codiciada estatuilla, y antes de que comenzara a caminar al ‘backstage’, Stone pidió a la audiencia: “No miren la parte de atrás de mi vestido. Gracias”.

Emma Stone se sentía apenada por el mal funcionamiento de su vestido. Imagen Getty Images

Emma Stone reveló que remendaron su vestido

Posteriormente, en su encuentro con la prensa, Emma Stone informó que después de aceptar el galardón arreglaron el desperfecto.

“Cuando regresé, me volvieron a coser, lo cual fue maravilloso”, dijo sin ahondar en detalles sobre quiénes la ayudaron.

“Creo sinceramente que lo hice durante ‘I’m Just Ken’”, recalcó. “Simplemente estaba tan asombrada por Ryan y por lo que estaba haciendo, y ese número me dejó alucinada, y yo estaba ahí y simplemente iba a por ello y las cosas suceden”.