Premios Juventud

El secreto de Lele Pons para lucir más espectacular que nunca en Premios Juventud 2024

Lele Pons deslumbró en Premios Juventud 2024 con un cambio físico: así transformó su cuerpo para lucir tal figurita.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video Los looks más atrevidos de los Premios Juventud 2024: Anitta, Fariana y más famosas que impactaron

La noche del 25 de julio se llevó a cabo la edición 21 de Premios Juventud. En esta ocasión, la influencer tuvo un rol relevante: no solo fue una de las presentadoras de la noche, también recibió el galardón Agente de Cambio por usar sus plataformas digitales para levantar la voz contra el bullying, defender la autoaceptación y hablar sobre salud mental.

En una noche tan importante, la esposa de Guaynaa sorprendió con sus looks y silueta.

PUBLICIDAD

Lele Pons deslumbra con figurita en Premios Juventud 2024

En la noche más hot del año, la también sobrina de Chayanne, lució varios looks. El primero de ellos, sobre la alfombra roja, era un vestido plateado y metálico que dejó al descubierto su abdomen.

Alfombra roja Premios Juventud 2024
Alfombra roja Premios Juventud 2024
Imagen Getty Images


Una vez dentro del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, Lele Pons optó por un vestido rojo brillante, que iba a juego con el de su compañera, Clarissa Molina.

Lele Pons en Premios Juventud 2024
Lele Pons en Premios Juventud 2024
Imagen Getty Images

Más sobre Premios Juventud

Carlos Rivera y su esposa celebran en grande el primer año de su hijo: se revela en qué se parece al cantante
3 mins

Carlos Rivera y su esposa celebran en grande el primer año de su hijo: se revela en qué se parece al cantante

Univision Famosos
El polémico video de William Levy que genera dudas sobre ‘Ely’ Gutiérrez: ¿volvieron y están de viaje?
0:56

El polémico video de William Levy que genera dudas sobre ‘Ely’ Gutiérrez: ¿volvieron y están de viaje?

Univision Famosos
Ana Bárbara rompe en llanto al revelar lo que hizo el hijo que tiene con 'El Pirru' tras irse de su casa
3 mins

Ana Bárbara rompe en llanto al revelar lo que hizo el hijo que tiene con 'El Pirru' tras irse de su casa

Univision Famosos
¿Laura Zapata tuvo romance con Denisse de Kalafe (como sugirió Yolanda Andrade)?: la cantante responde
3 mins

¿Laura Zapata tuvo romance con Denisse de Kalafe (como sugirió Yolanda Andrade)?: la cantante responde

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar unen sus tatuajes para cerrar luna de miel tras polémica por supuesto embarazo
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar unen sus tatuajes para cerrar luna de miel tras polémica por supuesto embarazo

Univision Famosos
¿'Ely' Gutiérrez y William Levy de viaje? El actor dice estar "muy feliz" y Samadhi Zendejas reacciona
5 mins

¿'Ely' Gutiérrez y William Levy de viaje? El actor dice estar "muy feliz" y Samadhi Zendejas reacciona

Univision Famosos
Ariadne Díaz y Marcus Ornellas confirman que estuvieron separados un tiempo y aclaran rumores
1 mins

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas confirman que estuvieron separados un tiempo y aclaran rumores

Univision Famosos
Zac Efron es llevado de emergencia al hospital durante sus vacaciones en España
1 mins

Zac Efron es llevado de emergencia al hospital durante sus vacaciones en España

Univision Famosos
Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman recuerdan a su fallecido hijo en su quinto aniversario luctuoso
1 mins

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman recuerdan a su fallecido hijo en su quinto aniversario luctuoso

Univision Famosos
Lele Pons muestra su apoyo a Guaynaa en medio de polémica por supuesta infidelidad
1 mins

Lele Pons muestra su apoyo a Guaynaa en medio de polémica por supuesta infidelidad

Univision Famosos

Para su tercer look, la también sobrina de Chayanne, se enfundó en un vestido verde y negro que, al igual que el primero, dejó entrever su abdomen.

Lele Pons en Premios Juventud 2024
Lele Pons en Premios Juventud 2024
Imagen Getty Images


A la hora de recibir el premio Agente de Cambio, lució un estilo más: un conjunto de piedras a modo de ‘top’ y una falda blanca y larga.

Lele Pons en Premios Juventud 2024
Lele Pons en Premios Juventud 2024
Imagen Getty Images


Por último, se enfundó en un vestido azul eléctrico muy ajustado al cuerpo.

Con estos estilos, quedó en evidencia un notorio cambio físico de Lele Pons: su pérdida de peso en los últimos meses.

Así perdió peso Lele Pons

La influencer es conocida por su transparencia con lo que respecta a su físico: no teme confesar que se operó la nariz con fines estéticos y frecuentemente comparte imágenes de su celulitis.

De la misma manera, en sus redes sociales se sinceró sobre cómo logró su cambio físico.

El 19 de julio pasado, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que muestra que todo se debió a un cambio alimenticio y un intenso régimen de ejercicio, a cargo de la coach de celebridades Diana Maux.

Lele Pons compartió cómo perdió de peso en los últimos meses
Lele Pons compartió cómo perdió de peso en los últimos meses
Imagen Instagram


Según Lele Pons, el régimen empezó en febrero y terminó en junio. Entre las imágenes que compartió, se solía entrenar al aire libre y hasta encima de una tabla de surf en el océano.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la influencer no ha comentado cuántas libras perdió o si planea continuar con su entrenamiento y alimentación.


Relacionados:
Premios JuventudPremios Juventud 2024Lele PonsModa de Celebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD