El secreto de Lele Pons para lucir más espectacular que nunca en Premios Juventud 2024

Video Los looks más atrevidos de los Premios Juventud 2024: Anitta, Fariana y más famosas que impactaron

La noche del 25 de julio se llevó a cabo la edición 21 de Premios Juventud. En esta ocasión, la influencer tuvo un rol relevante: no solo fue una de las presentadoras de la noche, también recibió el galardón Agente de Cambio por usar sus plataformas digitales para levantar la voz contra el bullying, defender la autoaceptación y hablar sobre salud mental.

En una noche tan importante, la esposa de Guaynaa sorprendió con sus looks y silueta.

Lele Pons deslumbra con figurita en Premios Juventud 2024

En la noche más hot del año, la también sobrina de Chayanne, lució varios looks. El primero de ellos, sobre la alfombra roja, era un vestido plateado y metálico que dejó al descubierto su abdomen.

Alfombra roja Premios Juventud 2024 Imagen Getty Images



Una vez dentro del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, Lele Pons optó por un vestido rojo brillante, que iba a juego con el de su compañera, Clarissa Molina.

Lele Pons en Premios Juventud 2024 Imagen Getty Images

Para su tercer look, la también sobrina de Chayanne, se enfundó en un vestido verde y negro que, al igual que el primero, dejó entrever su abdomen.

Lele Pons en Premios Juventud 2024 Imagen Getty Images



A la hora de recibir el premio Agente de Cambio, lució un estilo más: un conjunto de piedras a modo de ‘top’ y una falda blanca y larga.

Lele Pons en Premios Juventud 2024 Imagen Getty Images



Por último, se enfundó en un vestido azul eléctrico muy ajustado al cuerpo.

Con estos estilos, quedó en evidencia un notorio cambio físico de Lele Pons: su pérdida de peso en los últimos meses.

Así perdió peso Lele Pons

La influencer es conocida por su transparencia con lo que respecta a su físico: no teme confesar que se operó la nariz con fines estéticos y frecuentemente comparte imágenes de su celulitis.

De la misma manera, en sus redes sociales se sinceró sobre cómo logró su cambio físico.

El 19 de julio pasado, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que muestra que todo se debió a un cambio alimenticio y un intenso régimen de ejercicio, a cargo de la coach de celebridades Diana Maux.

Lele Pons compartió cómo perdió de peso en los últimos meses Imagen Instagram



Según Lele Pons, el régimen empezó en febrero y terminó en junio. Entre las imágenes que compartió, se solía entrenar al aire libre y hasta encima de una tabla de surf en el océano.

Hasta el momento, la influencer no ha comentado cuántas libras perdió o si planea continuar con su entrenamiento y alimentación.