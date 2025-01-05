'Emilia Pérez' se alza en los Globos de Oro 2025: estos son los premios que gana la película

Video El potente discurso de la actriz trans Karla Sofía Gascón en los Globos de Oro 2025: "Soy quien soy"

'Emilia Pérez’ ganó el Globo de Oro a la Mejor Película Musical o de Comedia este domingo 5 de enero en la entrega de los Globos de Oro 2025 en Los Ángeles.

Esto termina dándole a la película de Jacques Audiard un premio importante y elevando las posibilidades de un Premio Oscar, de acuerdo con las predicciones de la prensa especializada.

Los Globos de Oro que ganó ‘Emilia Pérez’

El 'narcomusical' de 'Emilia Pérez', protagonizado por la intérprete española Karla Sofía Gascón, recibió el Globo de Oro a Mejor Película de Comedia o Musical imponiéndose a 'A Real Pain', Anora’, ‘Challengers’, el suspenso psicológico ‘The Substance’ y el musical de Disney ‘Wicked’.

También se quedó con el galardón a Mejor Película de Habla No Inglesa en la edición 82 de estos premios.

Parte del elenco de la película 'Emilia Pérez' junto a su director, el francés Jacques Audiard. Imagen Getty Images



"En estos tiempos difíciles, espero que 'Emilia Pérez' sea un faro de luz para aquellos de ustedes, para aquellos de nosotros que no tenemos la suerte de contar entre sus amigos a alguien tan poderoso y apasionado como Karla Sofía Gascón", dijo el director de la cinta en su discurso de agradecimiento.

La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña ganó su primer Globo de Oro en la categoría Mejor Actriz de Reparto por su papel en este filme.

"Mi corazón está lleno de gratitud", dijo emocionada y agradeció al director por haber confiando en ella, así como a sus compañeras de reparto Selena Gómez, también nominada en esta categoría, y a la española Karla Sofía Gascón.

La película también triunfó en Mejor Canción Original con 'El Mal' de Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard.

Doblemente galardonada en el Festival de Cannes, la cinta de Netflix relata la transición de 'Manitas', jefe de un cártel mexicano, a Emilia Pérez, la mujer que siempre ha soñado ser.