'Emilia Pérez', la película inspirada en México y con talento latino que triunfa en Cannes: de qué trata
‘Emilia Pérez’ es una película situada en México y con un reparto latino que se presentó con éxito en Cannes 2024: ¿de qué trata y por qué está dando de qué hablar?
La oferta en carteleras está próxima a recibir una propuesta un tanto inusual: ‘Emilia Pérez’, una película que apenas debutó en el Festival de Cannes de 2024 y ya está dando de qué hablar, tanto por su trama como por el talento con el que cuenta.
La película ‘Emilia Pérez’ se presenta y triunfa en Cannes 2024
El pasado 18 de mayo, el Festival de Cannes vio por primera vez ‘Emilia Pérez’, una película estelarizada por Selena Gómez, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, entre otros.
La cinta recibió una ovación de pie de 9 minutos por parte de la audiencia. Según reportó ‘Variety’, esta es el aplauso más largo que se había dado en la edición de 2024 de Cannes hasta ese momento.
¿De qué trata la película ‘Emilia Pérez’?
‘Emilia Pérez’ es una película musical que narra la historia de Rita, una talentosa abogada que trabaja en un despacho con fama de ganar casos para delincuentes. Decepcionada con su trabajo, encuentra la manera de dejar atrás esa vida cuando el narcotraficante Manitas la contrata para una tarea inusual: ayudarle a abandonar la organización criminal que lidera y someterse a una cirugía de reasignación de género para así convertirse en la mujer que siempre ha soñado ser.
La trama se desarrolla en México y, como se mencionó, se cuenta a través de números musicales originales.
El elenco latino de ‘Emilia Pérez’
El reparto de la película ‘Emilia Pérez’ está compuesto por talentosos actores latinos. La actriz trans Karla Sofía Gascón interpreta al personaje principal antes y después de su transición, Emilia Pérez. Junto a ella, las reconocidas actrices Selena Gomez y Zoe Saldaña desempeñan los papeles de Jessica y Rita respectivamente. En la cinta, Edgar Ramírez le da vida al interés romántico de Emilia Pérez.
El elenco también cuenta con el talento de la actriz mexicana Adriana Paz.
Un detalle que vale la pena resaltar (y que ha generado polémica) es que el director de la película, Jacques Audiard, es francés, sin vínculos a México. Si bien, ‘Emilia Pérez’ es una producción conjunta francomexicana (el mexicano Nicolás Celis funge como productor).
De igual manera, en redes sociales, diversos internautas han descalificado el hecho de que la cinta no cuente con mayor talento mexicano.
¿Cuándo y dónde se podrá ver ‘Emilia Pérez’ en México?
Aunque la fecha exacta de estreno en México aún no ha sido confirmada, El Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (Procine) adelanta que ‘Emilia Pérez’ llegará a México en agosto de 2024.
De momento, se desconoce si la distribución será a través de salas de cine tradicionales o festivales.
¿Qué opinas de la propuesta de ‘Emilia Perez’? Escribe en los comentarios si te llama la atención ver la película.