Los mejores looks de los Globos de Oro 2025: Ariana Grande hace un cambio y se olvida del rosa
La temporada de alfombras rojas inició este 2025 con la entrega de los Globos de Oro 2025 y con ellos el derroche de glamour. Estos fueron algunos de los looks que se vieron por la 'red carpet'.
¡Abróchense los cinturones, aficionados a la moda! Algunas de las estrellas más vanguardistas de Hollywood compiten por premios este año y va a ser una temporada llena de eventos.
Los Globos de Oro lo iniciaron todo este domingo 5 de enero, las estrellas (y sus estilistas) marcaron su territorio en uno de los eventos más llamativos de Hollywood.
Lo grande de este año: mucho brillo y resplandor. Aquí algunos de los estilos que captaron la atención.
Ariana Grande: de rosa a amarillo Hepburn
No llevó rosa, el color favorito de Glinda en 'Wicked', pero evocó otro color oziano: el amarillo (del 'Camino amarillo', por supuesto) en alta costura de Givenchy.
El vestido era de seda pálida con bordados a mano en el pecho, un vestido 'vintage' de lo que el diseñador llama 'La era de Audrey Hepburn' en Givenchy. Lo complementó con un collar de Swarovski.
Angelina Jolie: mamá e hija coordinadas
Jolie definitivamente fue parte del contingente de glamour de la noche, luciendo un brillante vestido de Alexander McQueen de colores metálicos entrelazados en un patrón en forma de ramas.
Su hija Zahara se vistió a juego con su madre, con un estampado similar en su vestido largo blanco.
Cate Blanchett: resplandeciente en oro
Blanchett parecía una estatua de trofeo cobrando vida en un deslumbrante vestido dorado con un top fruncido de Louis Vuitton, que también llevó en el Festival de Cine de Cannes.
Nicole Kidman: brillando en plata
Mientras Blanchett brillaba en oro, Kidman brillaba en plata, con un atrevido vestido de Balenciaga de un solo hombro y espalda descubierta.
La estrella de 'Babygirl' pulió el look con una media cola de caballo elegante y voluminosa.
Zoë Kravitz: glamour de la vieja escuela
La directora de 'Don’t Blink Twice' optó por lo tradicional con un vestido de terciopelo negro de Saint Laurent con un escote pronunciado y un lazo de seda pastel alrededor de su cintura.
Ella era una de las favoritas de Kevin Hyunh, director de moda de InStyle, quien dijo que le encantaba cómo ella "canalizaba el glamour de la vieja escuela de Hollywood".
Timothée Chalamet: no hay gorro de lana
Chalamet fue más tradicional que otros viajes recientes a la alfombra, vistiendo un elegante traje negro de Tom Ford con chaqueta adornada, una camisa blanca y una bufanda azul alrededor de su cuello (¿o era una corbata?).
No hubo ningún gorro de lana como el look inspirado en Bob Dylan que usó en el estreno en Nueva York de su película, 'A Complete Unknown'.
Kerry Washington: los guantes de ópera existen
Esos guantes de ópera son realmente populares este año: también los usó Kerry Washington, quien lució un tafetán de seda rosa neón, también de Balenciaga, con una cola.
Ali Wong: ardiente en rojo
La actriz y comediante no pasó desapercibida en la alfombra: llevaba un vestido en cascada de tul rojo brillante, color camión de bomberos.
El Balenciaga iba combinado con un cinturón de satén y glamorosos guantes de ópera de spandex negros, casi hasta el hombro.
Tyler James Williams: educa a las masas
Williams, de 'Abbott Elementary', nunca va por lo seguro ni lo aburrido en la alfombra. Lució un traje de rayas grises con chaqueta de doble botonadura recortada, hombreras y el pecho al desnudo asomándose, con pantalones sueltos.
Glen Powell: un sicario (de la moda)
Powell prescindió de la corbata y en su lugar canalizó un look casual con una camisa marrón de cuello abierto y chaqueta de terciopelo negro de Giorgio Armani.
Mikey Madison: nueva estrella de la moda
Pocas llegadas a la alfombra roja fueron más esperadas que la de Mikey Madison, la estrella revelación de 'Anora' que también ha estado causando sensación en el mundo de la moda esta temporada.
Madison lució un vestido columna dorado brillante y sin tirantes de Bottega Veneta que enfatizó su tan discutida transformación de la moda en el glamour clásico de una estrella de cine.