Billy Porter rompe el silencio: es VIH positivo desde hace 14 años y lo ocultó por "vergüenza"

Billy Porter afirmó que es VIH positivo desde hace casi una década y media y que no había hablado sobre esto por vergüenza y temor de ser rechazado y juzgado.

“La vergüenza de ese tiempo agravada con la vergüenza que ya había (acumulado) en mi vida hizo que me callara, y he vivido con esa vergüenza durante 14 años”, dijo la celebridad en una entrevista con The Hollywood Reporter.