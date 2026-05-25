Shakira ¿Piqué y Clara Chía serán papás?: hijos de Shakira “podrían tener pronto un hermanito”, reportan Gerard Piqué y Clara Chía Martí habrían tomado la decisión de formar una familia durante la celebración de su cuarto aniversario en Venecia.



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Video Shakira sorprende al referirse así de Piqué en plena entrevista a casi 4 años de su separación

Gerard Piqué y Clara Chía Martí podrían convertirse en padres luego de cuatro años de relación. La periodista Mandy Fridmann reportó que la pareja habría tomado la decisión de formar una familia durante su reciente viaje a Venecia, lugar en el que supuestamete celebraron su cuarto aniversario de novios.

“Milan y Sasha podrían tener pronto un hermanito y no de Shakira”, ventiló la creadora del sitio de ‘Las Top News’ en el programa ‘Tal Cual Sin Filtro’.

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“Piqué y Clara Chía estuvieron la semana pasada en Venecia festejando los cuatro años juntos, su cuarto aniversario. Ahí saquen cuentas cuándo empezaron. Festejaron los 4 años y ellos habrían… y lo voy a poner en 'habrían' porque no tengo el papelito, pero es cien por ciento... congelado embriones hace un año”, agregó.

De acuerdo con la periodista, podría ser durante 2026 que Gerard Piqué y Clara Chía dieran la noticia de un embarazo, lo que convertiría a los hijos de Shakira en hermanos mayores.

“Esto es un proyecto y en este viaje del aniversario habrían decidido que ese proyecto se convierta en un hecho y en el 2026, o sea, este año, podrían estar anunciando que viene un hermanito para Milan y Sasha”, sentenció.

A principios de mayo, Piqué y Clara Chía fueron captados en Venecia, Italia. Las fotografías fueron difundidas por medios como People en Español y ¡HOLA!, donde se reportó que se “alistaban para celebrar su cuarto aniversario de juntos”.

¿Piqué fue infiel a Shakira con Clara Chía?

Si bien se desconoce la fecha exacta en la que Piqué y Clara Chía comenzaron su relación, según reportes de la periodista Mandy Fridmann, ésta podría haber comenzado en mayo de 2021.

Según contó el paparazzo Jordi Martin, Gerard Piqué y Clara Chía no se habrían conocido en el bar La Traviesa, sino en una “cena de Navidad” que el exfutbolista organizó a finales de noviembre de 2021 con sus empleados de su empresa Kosmos.

“En esa cena de Navidad, me aseguran que Piqué se enamora de Clara Chía y me aseguran que ahí empieza la relación entre ellos dos. Clara Chía engañando de esa manera a su novio, que era empleado de Piqué, y Piqué engañando a Shakira”, contó el 16 de septiembre de 2025 en su canal de YouTube.

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Jordi Martin insistió que si bien era cierto “que Clara Chía era mesera en (el bar) La Traviesa”, sería la cena de Navidad celebrada en Barcelona la que detonaría su presunta infidelidad a Shakira.

“Empiezan a verse y finales de diciembre del 2021, Piqué y Shakira hacen un viaje con Milan y con Sasha a Orlando, a Disney World, en un viaje familiar. Al regresar de ese viaje, es Piqué el que le comunica a Shakira que está agobiado con sus empresas, con muchos problemas… y es ahí cuando Shakira empieza a sospechar que hay algo”, contó.

“¿Y qué era ese algo? estamos hablando ya de enero, febrero del 2022. Qué era que Piqué estaba engañando a Shakira con Clara Chía y que estaba ilusionado… En esas salidas que Piqué le decía a Shakira que tenía cenas con sus empleados, con compañeros, era para verse con Clara Chía. Ahí es donde nace la relación entre Piqué y Clara Chía… en esas salidas Piqué, era una época en la que salía mucho con Riqui Puig”, declaró.

De acuerdo con el colaborador de El Gordo y La Flaca, la relación entre Piqué y Clara iría tan bien que en abril de 2022, él “abandona el domicilio familiar y rompe con Shakira”.

“Le dice a Shakira: ‘Me tengo que ir de esta casa’, y ahí es cuando Piqué se va unas semanas al piso de soltero de la calle Montaner (…) para verse con Clara Chía, para tener total libertad”, reportó.