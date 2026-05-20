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Piqué es captado serio al lado de Clara Chía: Shakira acaba de lanzar inesperado comentario sobre él

La pareja pasó tiempo en Venecia, Italia, a casi cuatro años de que su relación, aparentemente surgida de una infidelidad, les generara una ola de ‘hate’. Recientemente, la cantante colombiana se refirió inesperadamente al exfutbolista.

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Por:Dayana Alvino
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Video Shakira sorprende al referirse así de Piqué en plena entrevista a casi 4 años de su separación

Gerard Piqué y Clara Chía Martí se han convertido en tema de conversación en medio de la exitosa etapa que atraviesa Shakira, quien interpreta la canción oficial del Mundial 2026.

Este miércoles 20 de mayo, medios como People en Español y ¡Hola! difundieron fotografías del viaje que la pareja hizo a Venecia, en Italia, mismas que se volvieron virales.

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En las imágenes, ellos están sentados a bordo de una embarcación. Mientras la exmesera estaba sonriente, el exfutbolista permanecía serio.

Si bien las postales se popularizaron ahora, en realidad datan de inicios de este mes, cuando ambos se trasladaron a la icónica ciudad.

La revista Lecturas reportó al respecto que, durante su estancia, ellos visitaron algunas islas del archipiélago, como Burano y Giudecca.

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El inesperado comentario de Shakira sobre Piqué

A casi 4 años de su separación, Shakira realizó una declaración en la que sorpresivamente hizo referencia a Gerard Piqué.

En entrevista con Noticias Caracol, la colombiana involucró al empresario al hablar de lo bueno que le ha dejado su repetida participación musical en la Copa del Mundo.

“Y pensar que, si no hubiera sido por ‘Waka Waka’, no, pues, no hubiera conocido al padre de mis hijos y quizá no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida, que han sido lo mejor que me ha pasado”, dijo.

La cantante aseveró que sus “waka bebés”, como llamó a Milan y Sasha, “vinieron al mundo a partir” del exitoso tema, uno de “los más importantes” de su carrera.

“Pero, sobre todo, a nivel humano por el milagro de haber concebido a esos dos niños, que son lo más importante en mi vida”, indicó.

Piqué le habría sido infiel a Shakira con Clara Chía

La historia de amor entre la compositora y el deportista, que inició en 2010 gracias al mencionado sencillo, terminó oficialmente en junio de 2022, solo a días de que surgiera el rumor de que él le era infiel.

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Semanas más tarde, The Sun reveló que la presunta amante del catalán era Clara Chía Martí, que en ese entonces tendría 23 años.

Aunque, a la fecha, Shakira ha insinuado en la letra de diferentes coplas que Gerard Piqué la traicionó, ninguno lo ha confirmado puntualmente.

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