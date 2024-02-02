Piqué y Clara Chía habrían tomado radical decisión: se rumora un “estancamiento” en su relación

Video Clara Chía volvió a llamar a la policía al intentar captarla con Piqué

Gerard Piqué y Clara Chía Martí habrían tomado una decisión radical sobre su vida en medio de los rumores de que estarían atravesando por un supuesto “estancamiento” en su romance.

Ellos presuntamente han detenido sus planes de llegar al altar, así como los de tener un hijo, este 2024 debido a que los padres de la catalana “desaprueban” al exfutbolista, según El Nacional de Cataluña.

Asimismo, el medio señala que especulaciones en torno a una eventual separación han surgido a raíz de que él viajó solo recientemente a Arabia Saudí por cuestiones de trabajo y a que no se les ve mucho juntos.

Piqué y Clara Chía habrían tomado importante decisión por su bien

Ante las dudas acerca del idilio de Piqué y Clara, han sido las titulares del podcast ‘Mamarazzis’, Lorena Vázquez y Laura Fa, quienes han afirmado que ellos continúan unidos.

“Preguntamos a (su) entorno y nos aseguran que siguen juntos”, explicaron durante la emisión de este miércoles 1 de febrero.

Las periodistas inclusive compartieron que el empresario y su novia supuestamente decidieron “tener un perfil bajo”, es decir, alejarse del foco público y conservar su privacidad, en pro de su bienestar.

“Lo que tiene que entender la gente también es que ya no es una novedad que sean pareja, por lo cual ya no hay noticia”, comentaron.

“Ellos ahora, esa tranquilidad que querían, la tienen. No están los paparazzi siguiéndolos, con lo que no tenemos imágenes porque tendremos las que ambos quieran”, sentenciaron.

Piqué y Clara Chía evitan a la prensa

El mismo día que surgió este reporte, Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, dio a conocer que Chía Martí se habría incomodado ante su presencia.

Él contó al programa que, dada la poca exposición de Gerard y la relacionista pública, intentó captarlos para obtener nuevas fotografías. Sin embargo, su misión tuvo un contratiempo.

“Clara me volvió a llamar a la policía, pero yo no estaba haciendo nada ilegal”, dijo, puntualizando que “ya terminó la orden de restricción donde no se podía acercar a ella”.

Fue en junio de 2023 cuando se aprobó una orden que impedía a Martin “acercarse y comunicarse” con ella por tres meses.

Este 2 de febrero, Piqué igualmente evadió a una reportera de Europa Press, quien lo grabó saliendo de su apartamento en Barcelona.