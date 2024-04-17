Peso Pluma obtiene récord Guinness por ser el artista latino más visto en YouTube

Video Peso Pluma le da tremendo beso a Anitta en pleno escenario: ¿ya superó a Nicki Nicole?

Peso Pluma acaba de sumar un reconocimiento más a su destacada carrera en el género musical de los corridos tumbados.

El cantante, de 24 años, ha obtenido el récord Guinness por ser el artista latino más visto en YouTube durante el año 2023.

PUBLICIDAD

En su sitio web, Guinness World Records dio a conocer que el artista mexicano ostenta el título gracias a las “más de 8.500 millones de visualizaciones” en la citada plataforma.

‘La Doble P’, como también se le conoce, posicionó dos temas “en la lista de las 10 mejores canciones del año de YouTube, con ‘Ella baila sola’ en el número 3 y ‘La Bebe (Remix)” en el lugar 4, explicó la institución.

Hasta el momento, el intérprete no se ha pronunciado al respecto de esta importante marca. Sin embargo, su representante, Valeria Murillo, compartió un tuit con la noticia en sus historias de Instagram.

Representante de Peso Pluma, Valeria Murillo, reacciona a récord Guinness que él obtuvo. Imagen Valeria Murillo/Instagram y Getty Images

Peso Pluma y los galardones con los que cuenta

A tan cuatro años de haber comenzado su carrera artística, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de ‘La Doble P’, se ha llenado de reconocimientos.

En noviembre de 2023, Spotify dio a conocer que Peso Pluma fue el artista más escuchado en México durante el año, y el número 5 a nivel mundial.

Su éxito ‘Ella baila sola’, además, se volvió la copla más escuchada entre los mexicanos y, de igual manera, la quinta en todo el planeta.

“Quiero agradecer a todos los fans de ‘La Doble P’ por acompañarnos en este año tan especial para nosotros y por haber escuchado las canciones y corridos de Peso Pluma”, dijo él en un video para la aplicación.

En la edición 2023 de los Premios Billboard de la Música Latina, el cantautor fue el máximo ganador, llevándose ocho premios, incluyendo el de Artista del Año y Compositor del Año.

El pasado mes de febrero, Peso Pluma ganó su primer Premio GRAMMY en la categoría Mejor álbum de música mexicana con su material ‘Génesis’.

PUBLICIDAD

“Gracias a todos ustedes que escuchan y que apoyan mi música, hoy se cumplió un sueño, no solo mío, si no de un equipo entero”, escribió en redes sociales tras coronarse.

“Seguiré representando a mi país a donde quiera que vaya. Feliz de poder pertenecer a la lista de grandes artistas mexicanos ganadores de un GRAMMY”, añadió.