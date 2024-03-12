Peso Pluma

Peso Pluma rompe el silencio sobre su presunto internamiento en centro de rehabilitación

El cantante al fin habló de los rumores que indicaban ingresó a un centro de recuperación en el estado de Jalisco, México. Las especulaciones se desataron luego de que trascendiera su aparente ruptura con Nicki Nicole.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Peso Pluma ya borró a Nicki Nicole de su vida? El cantante tomó esta drástica decisión

Peso Pluma finalmente se pronunció al respecto de los informes de que presuntamente había ingresado a una clínica de rehabilitación tras su aparente rompimiento con Nicki Nicole.

Fue el paparazzo Jordi Martin quien aseguró, el 26 de febrero a la revista Quién, que presuntamente el cantante de corridos tumbados se encontraba recluido desde hace días.

En cuanto al centro de recuperación en el que el artista habría estado, el también colaborador de El Gordo y La Flaca puntualizó que se llamaba Maluri o 5 Lunas de Maluri y que se ubicaba en el estado de Jalisco, México.

Este reporte llegó justo después de que ‘La Doble P’, como le apodan, fuera captado con la ‘influencer’ Sahar Sonia y acusado de serle infiel a Nicki, quien alegadamente lo confirmó, al igual que el fin de su relación, en un mensaje.

¿Peso Pluma ingresó en un centro de rehabilitación?

Tras días de hermetismo en torno al tema, Peso Pluma no solamente negó haber entrado en una clínica de rehabilitación, sino que reveló dónde ha estado y qué ha hecho.

Este 11 de marzo, la revista Rolling Stone dio a conocer que el intérprete de ‘Ella baila sola’ les envió “una nota de voz” para acallar los rumores “sobre su paradero”, desvelando que se encuentra en Los Ángeles, California.

“Pues las últimas semanas han sido muy locas”, cita el medio al cantautor, especificando que su misiva la mandó a inicios del mes.

“La gente siempre va a tener algo que decir sobre qué estoy haciendo, creando una narrativa propia”, recriminó el representante del regional mexicano.

“Pero la realidad es que todos estos días he estado en el estudio, trabajando, haciendo el nuevo álbum y estoy más enfocado que nunca…”, sentenció.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de la estrella, aseveró que está “más que listo” para presentar su material ‘Éxodo’.

Peso Pluma asegura estar “loco”

En un encuentro previo con la publicación, con motivo de que protagonizaría su portada de actual, Peso Pluma se sinceró sobre sus diferencias al desenvolverse como figura pública y con sus allegados.

“Siento yo también que estoy un poco fragmentado y que son parte de mis múltiples personalidades que tengo”, explicó.

“No me considero una persona normal. Pues estoy loco. No, es que no te lo estoy diciendo de broma”, añadió después.

“O sea, mentalmente estoy loco, ¿sabes? Por algo tengo las ideas que tengo y las canciones que hacemos. Pero creo que nuestra locura es parte de la genialidad”, externó.

Aunque la entrevistadora, Julyssa Lopez, le cuestionó acerca de lo ocurrido con Nicki Nicole, él “declinó comentar al respecto”.

Relacionados:
Peso PlumaPolémicas de famososMúsicaFamosos

