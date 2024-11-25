Belinda

Belinda habla sobre la “hermosa” Kenia Os en medio de rumores de romance: “Estoy disfrutando"

Belinda respondió cómo es su relación con Kenia Os tras semanas de especulaciones sobre que sostendrían más que una amistad. La intérprete de ‘Sapito’ reveló que está “feliz”.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video "Emocionada", Belinda dice esto sobre Kenia Os tras rumores de romance entre ellas

Belinda acaba recientemente de hablar sobre Kenia Os, en medio de los rumores que afirman estarían en un romance tras colaborar en su canción ‘Jackpot’.

En las últimas semanas, las cantantes han compartido públicamente demostraciones de afecto y cercanía, como cuando asistieron al concierto de Blink-182 en un recinto de la Ciudad de México.

Hasta el momento, pese a las fuertes especulaciones, ellas no han confirmado ni desmentido estar vinculadas amorosamente.

Belinda califica a Kenia Os de “hermosa” y así se siente

Sin embargo, Belinda acaba de compartir lo que piensa sobre Kenia Os y se sinceró acerca de sus profundas emociones.

El periodista Salvador Frausto, de revista Dominga, le cuestionó directamente durante una entrevista, publicada este 24 de noviembre: “¿Cómo es tu relación con Kenia Os? Te has dejado ver mucho con ella”.

“Es hermosa”, respondió la intérprete de ‘Sapito’, “es lo único que puedo decirte. Es hermosa y la estoy pasando mejor que nunca en mi vida”.

Sin aclarar el estatus de su conexión con la compositora, la también actriz confesó: “Hace mucho tiempo que en mi vida personal no era tan feliz como ahora”.

“Y eso sí te lo puedo decir. Hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz como estoy ahorita en mi plano personal”, recalcó.

“Y eso me encanta, estoy disfrutando”, indicó quien fuera la protagonista de telenovelas como ‘Cómplices al rescate’, que puedes ver aquí en ViX.

Belinda dejó claro, como en otras ocasiones, que desea guardar su intimidad fuera de los reflectores al decir: “No me gusta hablar de mi vida privada”.

Kenia Os revela “querer” a Belinda

En octubre, durante su participación en el Billboard Latin Music Week Miami, Kenia desveló lo que significó para ella compartir con Belinda profesionalmente.

“Es una artista increíble, una persona increíble. La quiero, la admiro muchísimo y ha sido increíble trabajar con ella”, sentenció.

Hasta el momento, ella tampoco puntualizado si es que su vínculo con la ex de Christian Nodal se estaría tornando en algo más que una amistad.

Video ¿De quién se habría enamorado Belinda tras anunciar que halló al “indicado”? Esto se sabe
Relacionados:
BelindaKenia OsPolémicas de famososCelebridades

